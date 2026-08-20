دانش آموز فارسی دارنده مدال طلای المپیاد جهانی هوش مصنوعی به عنوان مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در حوزه هوش مصنوعی منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس درحکمی؛ شایان رضازاده دانش آموز فارسی دارنده مدال طلای المپیاد جهانی هوش مصنوعی را به عنوان مشاور خود در حوزه هوش مصنوعی منصوب کرد.

محسن کلاری مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری کارگروهی در استان ماموریت یافتند تا زمینه توسعه هوش مصنوعی بین فرهنگیان و دانش آموزان را فراهم کنند.

او افزود: در همین رابطه برنامه‌های متعددی از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی در سطح استان ویژه فرهنگیان و دانش آموزان طراحی شده که بخشی از آن نیز در طول تابستان نیز اجرا شد.

کلاری با اشاره به افتخار آفرینی شایان رضازاده؛ دانش آموز دبیرستان توحید ناحیه ۲ شیراز در کسب مدال طلای المپیاد جهانی هوش مصنوعی، اضافه کرد: یکی از برنامه‌های توسعه هوش مصنوعی در استان استفاده از ظرفیت نخبگان در برنامه ریزی و هدف گذاری است.

او بیان کرد: در همین رابطه از ظرفیت این دانش آموز نخبه به عنوان مشاور مدیرکل در حوزه توسعه هوش مصنوعی استفاده خواهیم کرد.

منبع: اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس

برچسب ها: دانش آموز فارسی ، هوش مصنوعی
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