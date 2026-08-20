فریب با وعده اعزام به ترکیه پایان تلخی برای زن جوان داشت؛ اما عملیات ضربتی و غافلگیرانه کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، به اسارت وی پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با فریب یک زن جوان و وعده دروغین فراهم کردن مقدمات مهاجرت به ترکیه، وی را ربوده و در خانهای محبوس کرده بود.
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: چندی پیش پروندهای با موضوع آدمربایی در اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل شد. در بررسیهای اولیه مشخص شد زن جوان پس از اعتماد به وعدههای دروغین فردی ناشناس درباره اعزام به ترکیه، به همراه داشتن مقادیری طلا و ارز از منزل خارج شده و دیگر به خانه بازنگشته است.
وی افزود: پس از اعلام موضوع از سوی خانواده، تحقیقات تخصصی کارآگاهان برای شناسایی سرنخهای احتمالی و یافتن محل حضور زن جوان آغاز شد تا اینکه وی در پیامی کوتاه، خانواده خود را از وضعیتش مطلع کرد.
زن جوان در پیامهای ارسالی اعلام کرده بود که توسط فردی در خانهای ناشناس محبوس شده و رباینده علاوه بر سرقت اموالش، وی را مورد آزار و اذیت قرار داده و در اسارت نگه داشته است.
ردزنی اطلاعاتی تا مخفیگاه آدمربا
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با دریافت این اطلاعات، اقدامات اطلاعاتی و تخصصی کارآگاهان اداره یازدهم بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و مأموران با انجام تحقیقات گسترده موفق شدند محل نگهداری زن ربودهشده را شناسایی کنند.
با هماهنگیهای قضایی لازم، تیمهای عملیاتی پلیس آگاهی به مخفیگاه متهم در محدوده شهرک راهآهن اعزام شدند و پس از شناسایی دقیق محل و اطمینان از حضور همزمان متهم و زن جوان، عملیات دستگیری در دستور کار قرار گرفت.
عملیات ضربتی پلیس؛ پایان اسارت
سرهنگ نثاری تصریح کرد: کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی وارد مخفیگاه شدند. متهم که با مشاهده مأموران قصد مقاومت داشت، با آنان درگیر شد که در جریان این درگیری تنبهتن، کارآگاهان با اقدام سریع و مقتدرانه موفق شدند وی را مهار و دستگیر کنند.
وی ادامه داد: در جریان این عملیات، زن جوان از محل نگهداری خود نجات یافت و پس از رهایی از اسارت، در سلامت به خانوادهاش تحویل داده شد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شده و بررسیها برای کشف ابعاد پنهان پرونده، شناسایی انگیزه دقیق متهم و همچنین شناسایی همدستان احتمالی وی با جدیت ادامه دارد.
هشدار پلیس درباره وعدههای دروغین مهاجرتی
سرهنگ کارآگاه نثاری با تأکید بر ضرورت افزایش هوشیاری شهروندان در مواجهه با افراد ناشناس، اظهار داشت: وعدههای وسوسهانگیز درباره مهاجرت، اقامت و اعزام فوری به کشورهای خارجی میتواند پوششی برای جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت، اخاذی و حتی آدمربایی باشد.
وی توصیه کرد شهروندان پیش از هرگونه اعتماد، قرارداد یا پرداخت وجه، ادعاهای مطرحشده درباره خدمات مهاجرتی و اقامتی را تنها از طریق مراجع رسمی، وبسایتهای دولتی و مؤسسات دارای مجوز بررسی و استعلام کنند و صرفاً به تبلیغات منتشرشده در شبکههای اجتماعی یا سایتهای آگهی اعتماد نداشته باشند.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی همچنین از شهروندان خواست از ملاقات با افراد ناشناس در مکانهای خلوت، نامتعارف یا منازل شخصی خودداری کرده و جلسات کاری را در دفاتر رسمی و قابل شناسایی برگزار کنند.
وی تأکید کرد: شهروندان در نخستین ملاقاتها با افراد ناشناس، از همراه داشتن مقادیر قابل توجه طلا، ارز، وجه نقد و اسناد هویتی مهم خودداری کرده و حتماً اعضای خانواده یا افراد مورد اعتماد خود را از محل و زمان ملاقات مطلع کنند.
پلیس در پایان هشدار داد: وعدههای غیرواقعی، پیشنهادهای وسوسهانگیز و درخواست ملاقات در مکانهای ناشناس میتواند زنگ خطر وقوع یک جرم باشد. شهروندان در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، تهدید، اجبار یا احساس خطر، موضوع را در سریعترین زمان از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
منبع: پلیس