آتش سوزی که روز چهارشنبه ۲۸ مرداد در دو نقطه از منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان در شهرستان سروآباد رخ داده بود، پس از ۱۵ ساعت تلاش بیوقفه، به طور کامل مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی -آتش سوزی که روز چهارشنبه ۲۸ مرداد در دو نقطه از منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان در شهرستان سروآباد رخ داده بود، پس از ۱۵ ساعت تلاش بیوقفه، روز پنجشنبه ۲۹ مرداد به طور کامل مهار شد و از گسترش حریق به سایر عرصه‌های طبیعی جلوگیری به عمل آمد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: این آتش سوزی که بر اثر عوامل طبیعی و گرمای بیش از حد هوا روی داده بود، متأسفانه بیش از ۱۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع منطقه دچار حریق شد.

فرزاد زندی ادامه داد: عملیات مهار شعله‌ها از ساعات اولیه با حضور میدانی محیط بانان، نیرو‌های منابع طبیعی و آتشبانان در دو نقطه درگیر آغاز شد و پس از ۱۵ ساعت تلاش شبانه روزی، هر دو حریق به طور کامل مهار شد.

وی با اشاره به موقعیت صعب العبور بخشی از مناطق درگیر اظهار کرد: حضور به موقع نیرو‌ها در محل حریق و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نقش تعیین کنند‌های در مهار هر دو حریق در کمترین زمان ممکن داشت و خوشبختانه با اقدام سریع نیروها، آتش به بخش‌های بکر و جنگلی منطقه سرایت نکرد.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان، با اقدام به موقع نیرو‌های اطفای حریق از گسترش آتش و وارد شدن خسارت بیشتر به طبیعت منطقه جلوگیری شد.

در پایان این عملیات، از تلاش‌های شبانه روزی تمامی نیرو‌های حاضر در عملیات اطفای حریق، اعم از محیطبانان، آتشبانان، نیرو‌های منابع طبیعی و همیاران طبیعت که در مهار این آتشسوزی مشارکت داشتند، صمیمانه قدردانی به عمل آمد.

منبع: محیط زیست کردستان