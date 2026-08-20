ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی حدود ۱۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش کره جنوبی روز پنجشنبه، ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که اواخر امسال با کیم جونگ اون، رهبر پیونگ یانگ دیدار خواهد کرد، اعلام کرد که کره شمالی حدود ۱۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرده است.

یک مقام ستاد مشترک سئول به خبرگزاری فرانسه گفت که کره شمالی «حدود ۱۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد از منطقه پیونگ یانگ» شلیک کرده است.

دفتر نخست وزیر ژاپن در ایکس اعلام کرد که این موشک مشکوک به بالستیک بوده است.

ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد و به دنبال احیای پیوندی است که ادعا می‌کند در دوره اول ریاست جمهوری خود با رهبر کره شمالیِ مسلح به سلاح هسته‌ای برقرار کرده است.

او همچنین گفت که «کنار آمدن» با کیم مهم است و در یک ارزیابی غیرمعمول افزود که پیونگ یانگ اکنون ۵۷ سلاح هسته‌ای «بسیار قدرتمند» دارد.

تمرکز ناگهانی ترامپ بر کیم و کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک ایالات متحده و کره جنوبی، متحدان آسیایی را نگران کرده است - و در عین حال گمانه‌زنی‌هایی را برانگیخته است که او به دنبال یک پیروزی در سیاست خارجی است، زیرا جنگ او با ایران متوقف شده است.

خواهر کیم جونگ اون روز چهارشنبه گفت که از ارتباط گزارش شده بین برادرش و ترامپ اطلاعی ندارد. کیم یو جونگ با این وجود گفت که برادرش هنوز «خاطرات و احساسات خوبی» در مورد ترامپ دارد و رابطه بین این دو رهبر همچنان «عالی» است.

پیش از این، ارتش سئول روز چهارشنبه اعلام کرده بود که این رزمایش‌ها «به پیشنهاد طرف آمریکایی» و نه در ۲۷ آگوست که در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود بلکه روز جمعه به پایان خواهد رسید.

وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه گفت که تخمین زده می‌شود کره شمالی حدود ۸۰ تا ۱۲۰ سلاح هسته‌ای داشته باشد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: موشک بالستیک ، کره شمالی
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