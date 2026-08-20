باشگاه خبرنگاران جوان - سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید هرمزگان با هدف ارتقای ذخیره سازی راهبردی گندم و تامین پایدار آرد، با حضور وزیر جهاد کشاورزی، در کارخانه آرد مروارید بندرعباس به بهره‌برداری رسید

سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید هرمزگان به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی حوزه ذخایر استراتژیک غلات، با ظرفیت ذخیره‌سازی ۷۰ هزار تن گندم، نقش محوری در افزایش تاب آوری تامین آرد مصرفی استان و کاهش وابستگی به انتقال بروناستانی ایفا خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در بازدید از کارخانه آرد مروارید بندرعباس، ضمن تاکید بر ضرورت نوسازی زیرساخت‌های سیلویی کشور از کیفیت تجهیزات و سرعت اجرای این طرح در هرمزگان قدردانی کرد.