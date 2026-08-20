معاون اول رئیس‌جمهور گفت: شورا‌های عالی باید به وظایف سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت خود بپردازند و در امور اجرایی دانشگاه‌ها، حتی انتخاب رئیس یک دانشگاه، دخالت نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جهمهور در جلسه کارگروه ارتقای علم و فناوری، ضمن تبریک هفته دولت و با اشاره به پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور در دهه‌های اخیر، گفت: علم و فناوری و دانشگاهیان در این دو جهاد میدان‌دار بودند و عملکرد خوب حوزه علم و فناوری در این دو جنگ قابل تقدیر است.

وی افزود: پیشرفت‌های علم و فناوری موجب شد تا در دو جنگ تحمیلی اخیر، در برابر دشمنی که پیشرفته‌ترین فناوری‌ها را در اختیار داشت، از خود جانانه دفاع کنیم و پیروز شویم و دشمن گمان نمی‌کرد ما چنین فناوری‌هایی در اختیار داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه افسران جنگ فناوری، دانشمندان جوان و متخصصان کشور هستند، ادامه داد: دولت، سایر قوا و نهاد‌های کشور باید از این دانشمندان حمایت کافی کرده و موانع را از بین ببرند تا آنان با انگیزه و نشاط، مسیر پیشرفت کشور در زمینه علم و فناوری را به پیش ببرند.

عارف افزود: رویکرد رئیس‌جمهور و دولت، حل مشکلات دانشگاهیان و دانشمندان کشور و بهره‌گیری از کمک آنان برای حل مسائل کشور است. از سوی دیگر، کشور پس از جنگ رمضان وارد شرایط جدیدی شده است و ضروری است با حمایت از دانشمندان و حل مطالبات و دغدغه‌های آنان، از جمله مسائل معیشتی، به پیشرفت‌های علمی خود ادامه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه جوانان سرمایه‌های کشور هستند، گفت: راهبرد دشمن در حال حاضر، آسیب‌زدن به سرمایه اجتماعی و فروپاشی اجتماعی از مسیر فشار اقتصادی است و برای دانشگاه نیز برنامه‌ریزی دارد؛ بنابراین باید برای خنثی‌سازی این توطئه دشمن آمادگی داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح آیین‌نامه جذب اعضای هیأت علمی، بیان کرد: شورا‌های عالی به جای سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در امور اجرایی و حتی انتخاب رئیس یک دانشگاه دخالت می‌کنند؛ در حالی که تعیین ضوابط و آیین‌نامه جذب هیأت علمی باید در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دنبال شود.

وی تأکید کرد: حفظ منزلت اجتماعی استادان دانشگاه اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین فرایند جذب هیأت علمی باید با توجه به این موضوع اصلاح شود.

در این جلسه همچنین درباره نحوه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مرجعیت علمی بحث و تبادل نظر شد و دکتر سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی درباره نحوه جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و آیین‌نامه مربوط به آن ارائه کرد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، شوراهای عالی
خبرهای مرتبط
عارف: ایران باید در جمع ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی قرار گیرد
عارف: حج و اربعین مکمل یکدیگر در مسیر تقویت وحدت امت اسلامی‌اند
اجماع قوای سه گانه بر لزوم اصلاح احکام برنامه هفتم پیشرفت براساس اولویت‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
ایران در مسیر بازدارندگی حداکثری
سردار محبی: با وقوع جنگ جدید، تسلیحات مخرب‌تری به کار می‌گیریم
عراقچی: تهدید عملیات اقتصادی علیه ایران، برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران مالی است
رایزنی قالیباف و رئیس شورای عالی قضایی عراق در بغداد
عطریانفر: خطر درگیری جدید در مرزهای غربی وجود دارد/ تورم ترکیبی از تحریم و کاهش ارزش پول ملی است
رونمایی کتاب «گزارش سال تروریسم در ایران ۱۴۰۴»
مشاور امنیت ملی عراق با قالیباف دیدار کرد
غریب‌آبادی: ادعای شکست ایران تنها ناشی از محاسبات غلط است
آخرین اخبار
عارف: شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند
برگزاری نشست رئیس مجلس با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی
مشاور امنیت ملی عراق با قالیباف دیدار کرد
سردار محبی: با وقوع جنگ جدید، تسلیحات مخرب‌تری به کار می‌گیریم
غریب‌آبادی: ادعای شکست ایران تنها ناشی از محاسبات غلط است
رایزنی قالیباف و رئیس شورای عالی قضایی عراق در بغداد
عراقچی: تهدید عملیات اقتصادی علیه ایران، برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران مالی است
رونمایی کتاب «گزارش سال تروریسم در ایران ۱۴۰۴»
عطریانفر: خطر درگیری جدید در مرزهای غربی وجود دارد/ تورم ترکیبی از تحریم و کاهش ارزش پول ملی است
ایران در مسیر بازدارندگی حداکثری
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
پزشکیان: زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند
قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشورهای منطقه دارند
قالیباف: هدف آمریکا چپاول کشور‌های منطقه است/نزار آمیدی:وضعیت نه جنگ، نه صلح باید پایان یابد
عارف: حج و اربعین مکمل یکدیگر در مسیر تقویت وحدت امت اسلامی‌اند
سردار قاآنی: غاصبان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شده‌اند
سید عباس عراقچی: نتایج هماهنگی ایران و عراق در اربعین به‌خوبی نمایان شد
قالیباف: آمریکا عامل ناامنی در منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت است
تشکیل کارگروه ویژه بنزین در مجلس
مسعود پزشکیان: با تمام توان از نیرو‌های مسلح پشتیبانی می‌کنیم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی؛ لزوم افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم