باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جهمهور در جلسه کارگروه ارتقای علم و فناوری، ضمن تبریک هفته دولت و با اشاره به پیشرفتهای علمی و فناوری کشور در دهههای اخیر، گفت: علم و فناوری و دانشگاهیان در این دو جهاد میداندار بودند و عملکرد خوب حوزه علم و فناوری در این دو جنگ قابل تقدیر است.
وی افزود: پیشرفتهای علم و فناوری موجب شد تا در دو جنگ تحمیلی اخیر، در برابر دشمنی که پیشرفتهترین فناوریها را در اختیار داشت، از خود جانانه دفاع کنیم و پیروز شویم و دشمن گمان نمیکرد ما چنین فناوریهایی در اختیار داشته باشیم.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه افسران جنگ فناوری، دانشمندان جوان و متخصصان کشور هستند، ادامه داد: دولت، سایر قوا و نهادهای کشور باید از این دانشمندان حمایت کافی کرده و موانع را از بین ببرند تا آنان با انگیزه و نشاط، مسیر پیشرفت کشور در زمینه علم و فناوری را به پیش ببرند.
عارف افزود: رویکرد رئیسجمهور و دولت، حل مشکلات دانشگاهیان و دانشمندان کشور و بهرهگیری از کمک آنان برای حل مسائل کشور است. از سوی دیگر، کشور پس از جنگ رمضان وارد شرایط جدیدی شده است و ضروری است با حمایت از دانشمندان و حل مطالبات و دغدغههای آنان، از جمله مسائل معیشتی، به پیشرفتهای علمی خود ادامه دهیم.
وی با تأکید بر اینکه جوانان سرمایههای کشور هستند، گفت: راهبرد دشمن در حال حاضر، آسیبزدن به سرمایه اجتماعی و فروپاشی اجتماعی از مسیر فشار اقتصادی است و برای دانشگاه نیز برنامهریزی دارد؛ بنابراین باید برای خنثیسازی این توطئه دشمن آمادگی داشت.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح آییننامه جذب اعضای هیأت علمی، بیان کرد: شوراهای عالی به جای سیاستگذاری، هدایت و نظارت، در امور اجرایی و حتی انتخاب رئیس یک دانشگاه دخالت میکنند؛ در حالی که تعیین ضوابط و آییننامه جذب هیأت علمی باید در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دنبال شود.
وی تأکید کرد: حفظ منزلت اجتماعی استادان دانشگاه اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین فرایند جذب هیأت علمی باید با توجه به این موضوع اصلاح شود.
در این جلسه همچنین درباره نحوه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مرجعیت علمی بحث و تبادل نظر شد و دکتر سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی درباره نحوه جذب هیأت علمی دانشگاهها و آییننامه مربوط به آن ارائه کرد.
منبع: ریاست جمهوری