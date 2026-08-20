نوری قزلجه: امکان واردات مستقیم گندم برای واحدهای صنف و صنعت فراهم می شود

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در جریان سفر به استان هرمزگان به مناسبت هفته دولت و در حاشیه بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید بندرعباس با اشاره به برنامههای دولت برای رفع بخشی از موانع پیشروی صنایع آردسازی و ذخیرهسازی غلات، گفت: بهتازگی سبوس در سامانه بازارگاه قرار گرفته که این اقدام بخشی از مشکلات فعالان حوزه آردسازی را برطرف کرده است.
وی از ابلاغ قریبالوقوع بخشنامهای جدید خبر داد و افزود: بر اساس این بخشنامه، واحدهای صنف و صنعت میتوانند برای خرید گندم مورد نیاز خود در داخل کشور اقدام کنند و همچنین امکان واردات مستقیم گندم نیز برای آنان فراهم خواهد شد.
وی افزود: این ظرفیت طی روزهای آینده برای فعالان صنف و صنعت در سراسر کشور فراهم میشود و میتواند مسیر تازهای را پیشروی واحدهای آردسازی، سیلوداری و صنایع وابسته قرار دهد.
ظرفیت سیلویی کشور بالاتر از نیاز داخلی
وزیرجهاد کشاورزی، با تأکید بر اینکه ظرفیت سیلویی و آردسازی کشور بالاتر از نیاز داخلی است، اظهار کرد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی، فعالسازی این ظرفیتها در مسیر واردات، فرآوری و صادرات مجدد است؛ بهگونهای که غلات از کشورهای تولیدکننده، بهویژه کشورهای شمالی، وارد کشور شود، پس از فرآوری و تبدیل به محصولات آردی، به بازارهای هدف از جمله کشورهای آفریقایی و همسایه صادر شود.
نوری ادامه داد: این رویکرد علاوه بر فعالسازی ظرفیتهای موجود کشور، زمینه ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی را نیز فراهم میکند.
وی اصلاحات ارزی انجامشده را از زمینههای مهم تحقق این برنامه دانست و گفت: برخی شرایط و محدودیتها اجرای این طرح را با تأخیر همراه کرد، اما با آغاز اجرای سازوکارهای جدید، فعالیت واحدهای صنف و صنعت وارد مرحله تازهای خواهد شد.