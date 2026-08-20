باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در عملیات‌هایی موفق به توقیف محموله‌های قاچاق و دستگیری سارقان شد.

توقیف سوزوکی به همراه بار ۴۰ میلیاردی بدون مجوز

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف کالای قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه دهرم فراشبند هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری سوزوکی مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در تحقیقات بیشتر از این خودرو مقادیری کالای قاچاق و بدون مجوز شامل ۱۰ عدد پروژکتور خورشیدی، ۸۰ عدد لامپ شارژی، ۱۸ عدد اجاق گاز مسافرتی، ۳۰ عدد ماگ، ۲۰ عدد تشک و مقادیر زیادی کالای متفرقه دیگر را کشف کردند.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ اضافه کرد: در این رابطه راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف ۲۷ فقره انواع سرقت در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از کشف ۲۷ فقره انواع سرقت‌ها در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذبیح اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان، بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت وسایل از منازل و باغ ویلاها، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی با بررسی سرقت‌ها و اقدامات فنی، یک سارق و یک مالخر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی سپیدان تصریح کرد: ماموران آگاهی پس از هماهنگی قضایی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه سارق در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به ۲۷ فقره سرقت منزل و باغ ویلا اعتراف کرد، گفت: سارق و مالخر پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف کالا‌های بدون مجوز در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف ۴ دستگاه خودرو شوتی و کشف کالای بدون مجوز حمل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد بیان کرد: مامورین پلیس آگاهی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی قضایی در محور عسلویه -فیروزآباد - شیراز موفق به توقیف ۴ دستگاه خودروی شوتی حامل بار شدند.

این مقام انتظامی افزود: از خودرو‌های مذکور ۲۵۰ هزار نخ سیگار، ۱۲۶ دستگاه انواع لوازم خانگی، ۳ دستگاه اسپلیت و ماشین لباسشویی و یک هزار و ۸۰ قوطی نوشیدنی بدون هرگونه مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه ارزش کالا‌های مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۳۸ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: رانندگان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

موتورسیکلت قاچاق در توقیف پلیس خرامه

فرمانده انتظامی شهرستان خرامه از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ داریوش انصاری فرمانده انتظامی شهرستان خرامه بیان کرد: ماموران انتظامی با دریافت خبری مبنی بر تردد یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در سطح حوزه استحفاظی و ایجاد مزاحمت ترافیکی و صوتی برای شهروندان، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع در یک عملیات هوشمندانه و در مسیر تردد موتورسیکلت مورد نظر، موفق به توقیف آن شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرامه با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار کرد: راکب پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

توقیف ۵۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی گفت: مأموران این فرماندهی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، طی هفته گذشته، ۵۵ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف را توقیف و روانه پارکینگ کردند.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی بیان کرد: در جهت طرح ارتقای امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرائم و برخورد با تخلفات حادثه ساز، طرح کنترل وسایل نقلیه متخلف طی هفته گذشته در سطح شهرستان اجرا شد.

او افزود: در جریان اجرای این طرح، ۵۵ دستگاه موتورسیکلت و خودرو به علت نداشتن پلاک، نداشتن مدارک قانونی و گواهینامه، مخدوش بودن پلاک و تغییر وضعیت توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی ممسنی با تأکید بر اینکه پلاک، هویت وسیله نقلیه است، تصریح کرد: هرگونه مخدوش کردن، پوشاندن یا تغییر غیرمجاز پلاک و نیز تغییر وضعیت غیرقانونی خودرو، تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

پلمب ۷ واحد صنفی متخلف در نی ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از پلمب ۷ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز بیان کرد: در اجرای طرح کنترل بر صنوف، طرح بازدید و نظارت بر واحد‌های صنفی در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

او افزود: در اجرای این طرح ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی با همکاری کارکنان اداره صمت از واحد‌های صنفی بازدید کردند و ۷ واحد متخلف را به علت بی توجهی به اخطار‌های داده شده پلمب کردند.

سرهنگ کرمی ضمن تقدیر از همکاری خوب شهروندان به خصوص اصناف و بازاریان با پلیس، از همه صنوف درخواست کرد با رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندان و مصرف کنندگان، پلیس را در برقراری امنیت اقتصادی جامعه یاری کنند.

کشف زغال بدون مجوز در خرمبید

فرمانده انتظامی خرمبید گفت: در بازرسی از یک دستگاه کامیون ۴ تن زغال بدون مجوز در این شهرستان کشف شد.

سرهنگ عبدالرضا زارع فرمانده انتظامی خرمبید بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی و محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از قسمت بار ۴ تن زغال بدون هرگونه مجوز قانونی کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را یک میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی خرمبید تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل بار مربوطه جهت رسیدگی به اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل داده شد.

دستگیری سارق اماکن خصوصی در سروستان

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان از دستگیری سارق اماکن خصوصی با اعتراف به ۹ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی شهرستان سروستان بیان کرد: در پی اعلام شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر سرقت از اماکن خصوصی، ماموران با انجام بررسی‌های تخصصی تحقیقات خود را برای دستگیری سارق یا سارقان آغاز کردند.

او اضافه کرد: ماموران انتظامی سروستان با استفاده از شگرد‌های پلیسی، موفق شدند هویت و مخفیگاه سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ جاویدی آزاد با بیان اینکه متهم در تحقیقات فنی پلیس به ۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی اقرار کرد، ادامه داد: ماموران در بازرسی مخفیگاه سارق سابقه‌دار، تعدادی اموال مسروقه کشف کردند و یک مالخر در این خصوص نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سروستان به شهروندان توصیه کرد با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی و نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر، امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف حوله‌های خارجی بدون مجوز در مهر

فرمانده انتظامی مهر از کشف انواع حوله‌های خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصراله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی گله دار هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک خودرو مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو ۸ هزار و ۶۴۰ عدد انواع حوله تنظیف و حوله حمام خارجی قاچاق کشف شد، ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان امر ارزش کالا‌های مکشوفه ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهر تصریح کرد: راننده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضایی شد.

منبع: پلیس فارس