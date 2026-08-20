باشگاه خبرنگاران جوان - سید مجید پور احمدی اظهار داشت: علاوه بر حمایت های دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تسهیل طرح مسکن خبرنگاران، این صندوق ارائه تسهیلات ویژه به متقاضیان حوزه فرهنگ و هنر را در دستور کار قرار می دهد.

وی افزود: صندوق هنر به عنوان یکی از نهادهای حمایتی طی توافق با وزارت راه و شهرسازی زمینه ورود متقاضیان حائز شرایط به طرح‌های مسکن حمایتی دولت را فراهم‌کرد.

پور احمدی بیان کرد: بخشی از این طرح در تهران وارد مرحله عملیاتی شد و در دیگر استان ها از جمله اصفهان نیز با حمایت های خوب استاندار این فرایند از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد و راه و شهرسازی در حال اجراست.

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر گفت: چنانچه این پیگیری ها وارد مرحله نهایی و آغاز فرایند احداث شود صندوق هنر با ارائه بسته های حمایتی مضاعف، حامی تکمیل آن طرح ها خواهد بود.

وی از اجرای طرح «هفت بحر هنر» شهریور امسال برای نخستین بار در اصفهان با هدف تجلیل از هنرمندان پیشکسوت و چهره‌های شاخص فرهنگ و هنر این استان خبر داد.

پوراحمدی با تاکید بر تکریم هنرمندان شاخص حوزه فرهنگ و هنر افزود: ثبت نام بیمه درمان تکمیل، عمر و حادثه هنرمندان دارای درجه یک هنری ۶۰ سال به بالا در صندوق اعتباری هنر رایگان است.

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر تصریح کرد: چهار تیم از مسوولان و مدیران صندوق اعتباری هنر در قالب طرح موسوم به «فرا تهران» با شعار «ایران فقط تهران نیست» با حضور در شهرستان‌های استان اصفهان، با هنرمندان و فعالان فرهنگ و هنر دیدار و گفت‌وگو کردند.

وی گفت‌وگوی مستقیم با هنرمندان، احصاء مسائل و دغدغه‌ها و تسهیل فرایندهای مرتبط با مطالبات اهالی فرهنگ و هنر را از جمله اهداف این سفر عنوان کرد.

منبع: ایرنا