باشگاه خبرنگاران جوان- حمزه محمدی مقدم مدیرعامل جمعیت هلالاحمر ایلام با اشاره به تصادف زنجیرهای در جاده دره شهر گفت: پس از اعلام حادثه تصادف زنجیرهای در جاده درهشهر به پلدختر ، یک تیم امدادی از پایگاه شرکت نفت درهشهر به محل اعزام شد و نجاتگران جمعیت هلالاحمر پس از حضور در صحنه، نسبت به تثبیت صحنه حادثه و انجام اقدامات اولیه امدادی اقدام کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام ادامه داد: در جریان این عملیات، یکی از مصدومان توسط نجاتگران هلالاحمر برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد و سایر مصدومان نیز برای دریافت خدمات پزشکی و درمانی در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند.