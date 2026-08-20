رقابت داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۵ در دو گروه آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی، بعدازظهر امروز، پنجشنبه ۲۹ مرداد در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون سراسری ۱۴۰۵ برای پذیرش دانشجوی دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که از صبح امروز، پنجشنبه ۲۹ مردادماه با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد، در نوبت بعد از ظهر امروز با حضور داوطلبان گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی در حوزه‌های امتحانی از ساعت ۱۴:۳۰ ادامه یافت.

از مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر داوطلب کنکور ۱۴۰۵، تعداد ۶۴ هزار و ۱۹۹ نفر برای رقابت در گروه آزمایشی هنر و ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر برای رقابت در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نام‌نویسی کرده‌اند.

آزمون گروه آزمایشی هنر شامل ۱۰۰ سوال با مدت زمان پاسخگویی ۱۱۵ دقیقه است. دفترچه اول این گروه شامل مباحث درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی-فیزیک و خلاقیت تصویری و تجسمی و دفترچه دوم ویژه متقاضیان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی شامل ۴۰ سوال با ۶۰ دقیقه زمان پاسخگویی است.

آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نیز بعدازظهر امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده و شامل ۷۰ سوال با مدت زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه است.

دفترچه اول این آزمون ویژه متقاضیان زبان انگلیسی شامل ۷۰ سوال با ۱۰۵ دقیقه زمان پاسخگویی و دفترچه دوم ویژه متقاضیان زبان‌های غیر انگلیسی شامل آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی نیز شامل ۷۰ سوال با ۱۰۵ دقیقه زمان پاسخگویی خواهد بود.

همچنین دفترچه سوم ویژه متقاضیان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی شامل ۴۰ سوال با ۶۰ دقیقه زمان پاسخگویی است.

بر اساس ضوابط سازمان سنجش، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی، علاوه بر آزمون گروه آزمایشی اصلی خود می‌توانند یکی از گروه‌های آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی را نیز به عنوان گروه آزمایشی دوم خود انتخاب کرده و پس از ثبت تقاضا، در آزمون گروه هنر یا زبان‌های خارجی نیز شرکت کنند، بنابراین تعدادی از داوطلبان آزمون نوبت بعدازظهر امروز، دو رشته‌ای محسوب شده و آمار آنها در دیگر گروه‌ها نیز لحاظ شده است.

برچسب ها: آزمون سراسری ، آزمون هنر
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