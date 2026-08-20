دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از برخورد قاطع و بازدارنده دستگاه قضایی با برگزارکنندگان مجالس، جشن‌ها و رویدادهای غیرمجاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، هشدار داد که با هنجارشکنان، برگزارکنندگان مجالس غیرمجاز و اشاعه‌دهندگان فساد و فحشا در فضای مجازی و اماکن عمومی برخوردی قاطع، بازدارنده و عبرت‌آموز صورت می‌گیرد؛ در این راستا اماکن میزبان از جمله کافه‌ها، تالارها، باغ‌مجموعه‌ها و سالن‌های اجتماعات پلمب و صفحات ترویج دهنگان و تبلیغ کنندگان این مجالس در فضای مجازی مسدود خواهد شد.

او تأکید کرد: در صورت مشاهده و گزارش هرگونه رفتار‌های مجرمانه در این زمینه، بلافاصله پرونده قضایی تشکیل و با متصدیان، برگزارکنندگان و تمامی کسانی که به نحوی در شکل‌گیری و هدایت این مجالس غیر مجاز نقش داشته‌اند، با قاطعیت تمام و به شیوه‌ای عبرت‌آموز و بازدارنده برخورد قضایی قانونی به عمل خواهد آمد.

دادستان مرکز فارس اعلام کرد: برگزاری هرگونه مراسم، جشن، ایونت و رویداد‌های فاقد مجوز و مغایر با ضوابط قانونی و شرعی مطلقاً ممنوع است و دستگاه قضایی با جدیت کامل از تشکیل و برپایی این قبیل رویداد‌های غیرقانونی پیشگیری و جلوگیری خواهد کرد.

او با بیان اینکه عده‌ای در فضای مجازی اقدام به فراخوان برای برگزاری گردهمایی‌ها، رویداد‌ها و جشن‌هایی در اماکن عمومی، کافه‌ها و سایر فضا‌ها می‌کنند که در جریان آن شئونات اسلامی، هنجار‌های قانونی، عرفی و اخلاقی به طور علنی نقض می‌شود گفت: تمامی اقدامات با رصد ضابطین و آمران به معروف و ناهیان از منکر به دادستانی اطلاع داده می‌شود و پیرو گزارش‌های مردمی پرونده قضایی تشکیل و فرایند قضایی با سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد. 

پلمب سریع اماکن و مسدودسازی صفحات مجازی

دادستان شیراز هشدار داد: علاوه بر پیگرد قضایی افراد هنجارشکن، مکان‌های میزبان اعم از باغ‌مجموعه‌ها، کافه‌ها، تالار‌ها و سالن‌های اجتماعاتی که بستر وقوع چنین جرایمی را فراهم کنند، وفق مقررات به سرعت پلمپ و فعالیت آنان متوقف خواهند شد.

میرحاجی افزود: مسئولیت کیفری منحصر به مدیران اجرایی و بانیان مستقیم برگزاری این مراسمات نسیت، بلکه در خصوص تمامی اشخاص، صفحات و کانال‌ها در بستر فضای مجازی، چهره‌ها و افرادی که از طریق انتشار فراخوان، تبلیغات، فروش بلیت و دعوت عمومی موجبات برپایی این برنامه‌های غیرقانونی را فراهم آورند، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و صفحات متهمین در فضای مجازی نیز مسدود خواهد شد.

این مقام قضایی استان فارس تأکید کرد: این برخورد حتی در فرض عدم تشکیل و جلوگیری از برگزاری این مجالس غیرقانونی نیز برای دعوت‌کنندگان در نظر گرفته خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس همچنین از اختصاص شعب ویژه‌ای به منظور رسیدگی خارج از نوبت به این جرایم خبر داد و افزود: دستگاه قضایی استان فارس ضمن احترام به نشاط اجتماعی ضابطه‌مند و حمایت کامل از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در چارچوب قانون، به هیج وجه اجازه نخواهد داد عده‌ای قانون‌شکن با برپایی برنامه‌های ساختارشکنانه، حریم اخلاقی خانواده‌ها و عفت عمومی جامعه را خدشه‌دار کنند.

میر حاجی در پایان از شهروندان قانون‌مدار استان خواست در راستای نظارت همگانی و صیانت از حقوق عمومی، هرگونه تخلف و تجمع غیرقانونی را از طریق سامانه ir.www.u۲۹ یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۴۹۹۶ گزارش نمایند.

گفتنی است هشدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در ادامه موج مشابه در دادستانی چند استان و مطالبه مردم متدین و خدشه دار شدن عفت عمومی در دستور کار قرار گرفته است.

برچسب ها: دادستان فارس ، هشدار ، مجالس ، پلمب اماکن
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