ترکیه حضور نظامی در فرودگاه سوریه که توسط رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه حضور هیئتهای نظامی ترکیه در پایگاه هوایی ابوالظهور که اوایل این هفته توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفت را تکذیب کرد.
سخنگوی ارتش ترکیه تأکید کرد که ترکیه نه قبل و نه در طول حمله اسرائیل به فرودگاه در شمال غربی سوریه، حضور نظامی نداشته است. او اسرائیل را محکوم کرد و اظهار داشت که این حملات تمامیت ارضی و وحدت سوریه را نقض میکند.
این سخنگو در پایان گفت: "ما به حمایت از تلاشهای سوریه برای توسعه زیرساختها و قابلیتهای نظامی خود در چارچوب اصل "ارتش واحد" ادامه خواهیم داد. "
منبع: آناتولی