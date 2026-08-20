باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام محمدحسین حدائق، قائممقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان فارس، با گرامیداشت فرارسیدن ایام نهم ربیعالاول، به تشریح ویژهبرنامههای پیشبینیشده در سطح استان پرداخت و اظهار داشت: همزمان با این ایام، ۲۳ برنامه و فعالیت مهدوی به شعب بنیاد در شهرستانها و مناطق استان ابلاغ شده و برنامههای پیشنهادی برای ۲۵ دستگاه فرهنگی نیز همراه با میثاقنامه ارسال شده است.
او با اشاره به برنامههای محوری و تجمعات مردمی افزود: در اجتماعات «امت مبعوث منتظر» در میادین و موکبها، پخش کلیپهای مهدوی، قرائت دستهجمعی زیارت آلیاسین یا دعای فرج و قرائت میثاقنامه بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) با همکاری متولیان اجتماعات، بنیاد مهدویت، سپاه فجر استان، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هماهنگی هیئات مذهبی انجام میشود.
حدائق گفت: همچنین اجتماع بزرگ جشن «عید بیعت» در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در روز شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ بعد از ظهر همراه با قرائت میثاقنامه و تجدید پیمان با مقام معظم رهبری با همکاری تولیت حرم مطهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بنیاد مهدویت و شهرداری برگزار خواهد شد.
قائممقام بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) فارس ادامه داد: در مصلّیهای نماز جمعه شهرستانها و مناطق استان نیز در تاریخ سیام مردادماه اجتماع بزرگ جشن «عید بیعت» و تجدید پیمان با مقام معظم رهبری همراه با قرائت میثاقنامه با هماهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان و نماینده محترم ولی فقیه برگزار میشود. علاوه بر این، اجتماع بزرگ اساتید، مبلغان و طلاب حوزههای علمیه و ائمه جماعات مساجد با عنوان «عهد سربازی» و تجدید پیمان با مقام معظم رهبری در میدان شهدا و در کنار ارگ کریمخان زند تدارک دیده شده است.
حدائق با تاکید بر بهرهگیری از ظرفیت نمازهای جمعه تصریح کرد: اختصاص یک خطبه از خطبههای نماز جمعه به مباحث مهدوی توسط ائمه جمعه، سخنرانی قبل از خطبهها با حضور مدیر یا اساتید بنیاد مهدویت، و هماهنگی برای «اهدای خون به عنوان نذر خون» به نیت سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت مهدی (عج) در مصلّیهای نماز جمعه با همکاری سازمان انتقال خون و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اجرایی میشود.
او، پیرامون برنامههای آموزشی و اداری بیان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، برگزاری حداقل یک دوره آموزش معارف مهدوی برای کارکنان دولت در ادارات، سازمانها و نهادها با هماهنگی بنیاد مهدویت توسط استانداری، فرمانداران، ائمه جمعه و بنیاد پیگیری میشود. همچنین برگزاری دوره فشرده معارف مهدوی برای طلاب حوزههای علمیه و ائمه جماعات مساجد، فعالسازی «سهشنبههای مهدوی» در ادارات، سازمانها، نهادها، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، حوزههای علمیه و مساجد، و اجرای مراسم سهشنبههای مهدوی در مسجد قدس، قدمگاه حضرت صاحبالزمان (عج) با هماهنگی تولیت حرم مطهر در دستور کار است.
قائممقام بنیاد مهدویت فارس به بعد رسانهای و ترویجی برنامهها اشاره کرد و گفت: برنامهریزی برای حضور اساتید مهدوی در صدا و سیمای استان فارس و اختصاص مباحث مهدویت در جلسات حلقههای صالحین پایگاههای مقاومت مساجد همراه با نورافشانی در میدان شهرداری همزمان با مراسم عید بیعت انجام شده است.
حدائق در تشریح پویشهای خیرخواهانه و برنامههای تجلیل افزود: اجرای پویش قربانی گوسفند با عنوان «نذر ظهور» به نیت سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر (عج) و کمک به نیازمندان با مشارکت خیرین، هیئات، اوقاف، امور مساجد و بنیاد مهدویت، و نیز پویش «مهر مهدوی» برای تهیه بستههای نوشتافزار برای دانشآموزان نیازمند به نیابت از امام مهربانیها حضرت مهدی (عج) به مناسبت جشن عاطفهها و آغاز سال تحصیلی با همکاری شعب استانی بنیاد، کمیته امداد، اوقاف، سپاه فجر و فرمانداریها رقم خواهد خورد.
منبع: بنیاد مهدویت