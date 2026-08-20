باشگاه خبرنگاران جوان - حمزه الهیاری در تشریح اقدامات خادمیاران استان گفت: امسال نیز با گرامیداشت یاد و نام شهدا، امام شهدا و به نیابت از شهدا، تلاش شد با استفاده از ظرفیت خادمیاران رضوی در نقاط مختلف استان، برنامه‌های این ایام با محوریت خدمت‌رسانی بدون منت و ترویج فرهنگ رضوی برگزار شود.

او با اشاره به اجرای طرح «نذر آزادی» در فارس گفت: یکی از اقدامات ویژه خادمیاران رضوی در ایام شهادت امام رضا (ع)، پیگیری آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بود که در این قالب و با پیگیری صلح‌یار فارس، ۲۳ زندانی شامل ۲ بانوی زندانی و ۲۱ پدر از زندان آزاد شدند و به جمع خانواده‌های خود بازگشتند.

الهیاری با تأکید بر اینکه این مجموعه اقدامات با مشارکت و ارادت خالصانه خادمیاران رضوی انجام شده است، گفت: این خدمات بخشی از ارادت مردم ولایتمدار فارس به ساحت امام رضا (ع) و در ادامه مسیر شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره آنان است.

او افزود: خادمیاران رضوی استان تا ۲۴ مردادماه، ۲۲ مورد فعالیت رضوی را در سامانه خدمت رضوی ثبت کردند و ۶۲ موکب نیز در شهر‌های آباده، اقلید، نی‌ریز، کازرون، مهر، بوانات، قیروکارزین، گراش، لار، داراب، زرقان، ارسنجان، فسا، سپیدان و رستم و همچنین بخش‌هایی از شهر شیراز برپا شد.

الهیاری ادامه داد: این موکب‌ها در سه روز و شب پایانی ماه صفر با توزیع میان وعده‌های عصرانه و شبانگاهی و پذیرایی با چای، دمنوش و شربت از صد‌ها هزار زائر و عزادار پذیرایی کردند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس گفت: در چند موکب مستقر در شیراز و شهرستان‌ها نیز طی سه روز پایانی ماه صفر و همزمان با شهادت امام رضا (ع)، بیش از سه هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم تهیه و توزیع شد که هزینه این خدمات بیش از یک میلیارد تومان برآورد می‌شود و تمام این هزینه‌ها از سوی خیرین و خادمیاران تأمین شده است.

او با اشاره به اجرای برنامه‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی در این ایام بیان کرد: در کنار برنامه‌های سوگواری و حضور خادمیاران در مراسم لاله‌گردانی مشترک خدام حرم شاهچراغ (ع) و خادمیاران و یاوران رضوی در شب شهادت امام رضا (ع)، ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به نیازمندان نیز در دستور کار قرار گرفت.

الهیاری افزود: در همین راستا بیش از ۶۰۰ بسته معیشتی و ارزاق عمومی به ارزش نزدیک به ۲ میلیارد تومان میان افراد کم‌درآمد و ساکنان مناطق کمترتوسعه‌یافته توزیع شد که ارزش هر بسته بین ۴۰۰ هزار تومان تا ۲.۵ میلیون تومان بود.

او همچنین از تهیه دو سری جهیزیه در شهر‌های شیراز و فسا خبر داد و گفت: این جهیزیه‌ها با مشارکت خیرین و خادمیاران و با هزینه‌ای حدود ۳۰۰ میلیون تومان تهیه شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی فارس ادامه داد: اهدای البسه و کفش در مناطق ۶ و ۱۰ شیراز به ارزش حدود ۷۳ میلیون تومان نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این ایام بود.

الهیاری با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی خادمیاران رضوی گفت: برپایی ایستگاه‌های صلواتی و موکب‌های پذیرایی در نقاط پرتردد شهر، برگزاری آیین‌های عزاداری با محوریت تبیین سیره عملی امام هشتم (ع) و اخلاق رضوی از جمله برنامه‌های اجراشده بود.

او افزود: در مجموع حداقل ۱۰۰ جلسه و مراسم شامل عزاداری، سینه‌زنی، محافل قرآنی و روضه‌خوانی‌های خانگی در این ایام برگزار شد.

الهیاری همچنین از اعزام ۸۸ زائر اولی به مشهد مقدس خبر داد و گفت: این افراد که تاکنون توفیق زیارت حرم رضوی را نداشتند، با اسکان و پذیرایی سه‌شبانه‌روزی به میزبانی آستان قدس رضوی به مشهد اعزام شدند

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس یکی دیگر از برنامه‌های این ایام را ارائه خدمات درمانی به زائران عنوان کرد و گفت: ۵۱ نفر از خادمیاران سلامت فارس از دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و جهرم شامل پزشکان عمومی و متخصص، پیراپزشکان، دستیاران و پرستاران به آستان قدس اعزام شدند. این گروه در دارالشفا‌های حرم مطهر مستقر شدند و طی سه روز به ۲۶۴۸ زائر خدمات درمانی ارائه کردند.

الهیاری در پایان گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از درس‌های مکتب شهدا و الگوگرفتن از اخلاص آنان، روند خدمت‌رسانی خادمیاران در تمام ایام سال تداوم یافته و سطح این خدمات ارتقا پیدا کند.

منبع: کانون رضوی فارس