نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر گفت که کشورش در حال حاضر بر میانجیگری در روابط بین آمریکا و ایران متمرکز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر روز پنجشنبه گفت که کشورش در حال حاضر بر میانجیگری در روابط بین آمریکا و ایران متمرکز است.

آل ثانی که در کنار بدر عبدالعطی، وزیر امور خارجه مصر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در مصر صحبت می‌کرد، همچنین تأکید کرد که تنش ها  در تنگه هرمز باید متوقف شود. وی افزود: "پیامد‌های این جنگ نه تنها برای منطقه خلیج فارس بلکه در سایر نقاط جهان بسیار وخیم بود، ما نیاز داریم که اوضاع به حالت قبل برگردد. "

وزیر قطری خاطرنشان کرد که اروپا هیچ علاقه‌ای به کاهش تنش‌های منطقه‌ای ندارد و هشدار داد که همه تحت تأثیر عواقب آن قرار خواهند گرفت. او همچنین از آمریکا و اروپا خواست تا اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا به تعهدات خود در چارچوب آتش‌بس عمل کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر خارجه قطر ، آمریکا و ایران
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