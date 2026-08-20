باشگاه خبرنگاران جوان- پایش مستمر زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در شرق استان سمنان، بار دیگر به ثبت تصاویر ارزشمندی از این گونه در معرض خطر انجامید؛ تصاویری که پس از بررسی کارشناسان، اطلاعات تازهای از یکی از یوزهای شناختهشده پارک ملی توران شاهرود به دست داد.
سعید یوسفپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به آخرین نتایج پایش یوزپلنگهای آسیایی در زیستگاههای شاهرود، اظهار کرد: تصاویر و ویدئوهای باکیفیتی از یوزپلنگ آسیایی «هیوا» توسط دوربینهای تلهای ثبت و در اختیار کارشناسان قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسی دقیق تصاویر ثبتشده و ارزیابی کارشناسی، جنسیت این یوزپلنگ بهصورت قطعی نر تشخیص داده شد و بر همین اساس، اطلاعات مربوط به «هیوا» در پایشهای جمعیتی یوزپلنگ آسیایی بهروزرسانی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به اهمیت دوربینهای تلهای در پایش حیاتوحش، گفت: این تجهیزات امکان ثبت و بررسی حضور گونههای ارزشمند و در معرض خطر را بدون ایجاد مزاحمت برای حیوان فراهم میکنند و اطلاعات بهدستآمده از آنها در تصمیمگیریهای حفاظتی و مدیریت زیستگاه مورد استفاده قرار میگیرد.
یوسفپور ادامه داد: بر اساس نتایج نهایی بررسی تصاویر دوربینهای تلهای طی یک ماه اخیر، مشخص شد «هیوا» یک یوزپلنگ نر است و این موضوع پس از بررسی کارشناسی و تطبیق تصاویر به قطعیت رسیده است.
وی با بیان اینکه شناسایی دقیق یوزپلنگهای موجود در طبیعت اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: یوزپلنگ آسیایی از گونههای ارزشمند و در معرض خطر کشور محسوب میشود و هرگونه اطلاعات درباره وضعیت، پراکنش، جنسیت و حضور افراد این گونه در زیستگاههای طبیعی، برای برنامهریزیهای حفاظتی اهمیت دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان بر ضرورت استمرار پایش زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی تأکید کرد و افزود: ثبت مستمر تصاویر یوزها به کارشناسان کمک میکند تا وضعیت حضور این گونه در زیستگاه، محدوده تردد و سایر اطلاعات مورد نیاز برای اقدامات حفاظتی را با دقت بیشتری بررسی کنند.
یوسفپور همچنین با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق جنسیت یوزها، گفت: در شرایطی که جمعیت این گونه با تهدیدهای مختلف مواجه است، تعیین جنسیت افراد میتواند در برنامهریزیهای حفاظتی، مدیریت جمعیت و شناخت بهتر ساختار جمعیتی یوزپلنگ آسیایی مؤثر باشد.
وی با اشاره به پیشینه «هیوا» ادامه داد: این یوزپلنگ از فرزندان یوز ماده «هرب» است که در پارک ملی توران متولد شده و ثبت و پایش مستمر تصاویر آن، بخشی از روند رصد یوزپلنگهای آسیایی در این زیستگاه ارزشمند به شمار میرود.
منبع: مهر