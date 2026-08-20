فعالان فرهنگی پیام انقلاب را با زبان نسل جوان تبیین کنند

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله رسول فلاحتی امروز در دیدار دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور و اعضای این جبهه در دفتر نماینده ولی‌فقیه در گیلان، اظهار کرد: شاید پس از بعثت انبیای الهی، هیچ بعثتی به عظمت انقلاب اسلامی نرسیده باشد؛ چراکه این انقلاب توانست اندیشه‌ها، فرهنگ‌ها و معادلات جهانی را تحت تأثیر خود قرار دهد.

وی با اشاره به تلاش گسترده دشمن برای تضعیف باورها و ارزش‌های دینی در جامعه افزود: امروز میدان اصلی مواجهه، میدان فرهنگ، اندیشه و روایت‌گری است و دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع رسانه‌ای و فرهنگی، در پی ایجاد تردید در ایمان، امید، هویت و سبک زندگی جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، جنگ نرم را نبردی مستمر و همه‌جانبه دانست و تصریح کرد: مقابله با این جریان نیازمند حضور آگاهانه، منسجم و خلاقانه نیروهای فرهنگی است؛ نیروهایی که بتوانند پیام انقلاب، معارف دینی و حقیقت‌های جامعه را با زبان روز و متناسب با نیاز نسل جوان تبیین کنند.

حضرت آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر ظرفیت‌های عظیم جوانان و نوجوانان ایرانی گفت: ملت ایران، ملتی زنده، بیدار و دارای استعدادهای فراوان فرهنگی است و جوانان مؤمن و دغدغه‌مند، سرمایه‌های اصلی کشور در مسیر پاسداری از ارزش‌ها و ساختن آینده‌ای روشن هستند.

وی جهاد تبیین را مسئولیتی مهم برای فعالان فرهنگی دانست و افزود: جهاد تبیین تنها بیان چند گزاره نیست، بلکه یک حرکت عمیق برای روشنگری، امیدآفرینی، تقویت ایمان و معرفی درست ظرفیت‌ها، آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

امام‌جمعه رشت با تأکید بر ضرورت انس جدی‌تر با قرآن کریم خاطرنشان کرد: قرآن، منشور هدایت انسان و جامعه است و هر آیه از آیات الهی، ظرفیت گسترده‌ای برای تربیت، فرهنگ‌سازی و اصلاح سبک زندگی دارد. فعالان فرهنگی باید از این دریای بی‌پایان معارف، برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه بهره بگیرند.

امام جمعه رشت رصد دقیق مسائل فرهنگی و اجتماعی، شناسایی نیروهای مستعد و ایجاد پیوند میان گروه‌های مردمی را ضروری خواند و گفت: باید ظرفیت جوانان، مجموعه‌های فرهنگی، هیئات، مساجد، فعالان رسانه‌ای و گروه‌های جهادی را در یک مسیر هم‌افزا قرار داد تا تولید محتوای مفید، امیدبخش و اثرگذار در جامعه گسترش یابد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان تأکید کرد: جبهه فرهنگی باید همواره به‌روز، مردم‌پایه، مسئله‌محور و متصل به نیازهای واقعی جامعه باشد و با تولید فکر، محتوا و الگوهای عملی، در تقویت فرهنگ دینی و انقلابی نقش‌آفرینی کند.

دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور: برای مقابله با جبهه فرهنگی ـ سیاسی غرب، جبهه‌ای مردمی تشکیل داده‌ایم

دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور نیز در این مراسم، با بیان اینکه «در مقابل ما جبهه‌ای قرار دارد که جبهه فرهنگی ـ سیاسی غرب است»، گفت: در دل جبهه فرهنگی ـ سیاسی غرب، جبهه‌ای با اهداف مشخص صهیونیستی قرار دارد و در دل این جبهه نیز جریان ارتجاع در منطقه فعال است.

سیداحمد عبودتیان با بیان اینکه رهبر شهیدمان فرموده بودند «شما هم باید جبهه‌ای در مقابل جبهه دشمن تشکیل دهید»، گفت: با همفکری و حضور جمعی از افراد هیأتی، نویسندگان و دیگر فعالان فرهنگی، در این زمینه تلاش کردیم.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید بر ضرورت پرهیز از تحجر و قطع نشدن ارتباط با مردم، افزود: آنچه را که رهبر شهیدمان فرمودند، در کف خیابان فهمیدیم و درک کردیم که منظور ایشان چه بوده است.

دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور با اشاره به وجود رهبر جدید گفت: ایمان داریم ایشان نیز مانند دو امام و رهبر پیشین، صالح هستند و با توجه به ظرفیت‌های موجود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرده‌ایم و خود را خونخواه رهبر شهیدمان می‌دانیم.

تأکید بر نقش شبکه‌سازی در فعالیت‌های جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان

دبیر سابق جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان نیز در این دیدار با اشاره به اهداف و عملکرد این جبهه طی ۱۳ سال فعالیت، گفت: در پی جریان انقلاب اسلامی، مفهوم گفتمان‌سازی شکل گرفت و تلاش شد از این طریق به بسیاری از مسائل و شبهات اجتماعی پاسخ داده شود.

منبع: روابط عمومی