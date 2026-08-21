معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به واردات کالا از مرز‌های زمینی، کمبودی در توزیع نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا طلایی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پرداخت مرحله‌ای مطالبات واردکنندگان در دستور کار است، گفت: مرزهای زمینی کشور در شرایط محاصره دریایی فعال شده‌اند و توسعه ظرفیت آن‌ها در دستور کار است.

به گفته وی، در حال حاضر نیاز کشور از مرزهای شرقی، غربی و شمالی تامین می‌شود اما استفاده کامل از ظرفیت این مرزها به زیرساخت و زمان نیاز دارد.

طلایی ادامه داد: اکنون مشکلی در تامین کالا نداریم و کالا موجود است، این بدان معناست که از ظرفیت مرزها استفاده شده است.

به گفته وی، میزان مطالبات معوق ارزی یک سوم حجم واردات است و تمام تلاش وزارت جهاد بر آن است که مطالبات پرداخت شود و در جلسه ای که با  واردکنندگان و حضور رئیس جمهور داشتیم و دستوراتی را دادند، وزرا و معاونان ایشان با همکاری سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی دولت و تصمیماتی که این هفته گرفته شد و بیشتر دستورات و تاکید رئیس جمهور بود و ابلاغی که معاون اول رئیس جمهور داشتند مبنی بر آنکه تصمیمات کمیسیون اقتصادی مستقیما به مراجع ارجاعی ابلاغ شود، مسیر برای پرداخت کوتاه شده است و این میزان ارز بالاست و به یکباره قابل پرداخت نیست، اما بصورت مرحله ای پرداخت می شود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مطالبات واردکنندگان حدود یک‌سوم حجم واردات است؛ وزارت جهاد با دستور رئیس‌جمهور و همکاری دستگاه‌ها برای پرداخت مرحله‌ای این مطالبات تلاش می‌کند.

 

برچسب ها: واردات کالا ، کالای اساسی
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