باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس این هشدار، فعالیت این سامانه از جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا شنبه ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت.

در این مدت، بارندگی به‌صورت گاهی رگباری همراه با رعد و برق، احتمال تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید پیش‌بینی شده است.

دامنه‌ها، مناطق کوهستانی و مناطق شرقی استان گلستان بیش از سایر نقاط تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

بر اساس اعلام هواشناسی، آبگرفتگی برخی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال طغیان و جاری شدن سیلاب در برخی رودخانه‌ها(اترک)، برخورد صاعقه، شکستن درختان کهنسال و فرسوده و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی است.

هواشناسی گلستان به شهروندان توصیه کرده است از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و در زمان فعالیت سامانه بارشی، از انجام فعالیت‌های تفریحی از جمله کوهنوردی و طبیعت‌گردی بپرهیزند.

همچنین بر ضرورت مستحکم‌سازی سازه‌های موقت و انجام سایر تمهیدات پیشگیرانه لازم برای کاهش خسارات احتمالی تأکید شده است.

منبع: اداره کل هواشناسی گلستان