در راستای اجرای حکم دادسرای جرائم اقتصادی اسناد انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله مولی‌الموحدین و بانک ایران زمین به بانک مرکزی امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی‌ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.  

 در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.  

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می‌شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می‌کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.
همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می‌شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی‌های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک‌های ناتراز خارج خواهد شد.  

برچسب ها: بانک مرکزی ، تعاونی اعتباری
خبرهای مرتبط
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمی‌دهد/ از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانک‌هاست
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
هشدار جدی به بانک‌های ناتراز؛ ناترازی بانکی، موتور تشدید تورم
پلتفرم مسدود شده فروش طلای برخط مربوط به جنگ‌۱۲ روزه بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
تکذیب ‌آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران
پلتفرم مسدود شده فروش طلای برخط مربوط به جنگ‌۱۲ روزه بود
تخلیه خانه‌های سازمانی کلید خورد+فیلم
یک گام تا آغاز معاملات گواهی سپرده پسته در بورس کالا/ چه کسانی می‌توانند گواهی پسته خریداری کنند؟
روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب مصرف گاز از دست رفته است
عرضه برق نیروگاه‌های صندوق پروژه خورشیدی در بورس انرژی؛ گامی در جهت ناترازی+ فیلم
هشدار جدی به بانک‌های ناتراز؛ ناترازی بانکی، موتور تشدید تورم
بیش از ۴ هزار همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
خرید تضمینی گندم به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید
آخرین اخبار
الزام صنایع انرژی‌بر به خرید برق از تابلو برق سبز یا آزاد در شهریورماه
اسناد انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله مولی‌الموحدین و بانک ایران زمین به بانک مرکزی امضا شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
برخورد با بانک مرکزی در زمینه تعلل در پرداخت وام اشتغال از سوی مجلس
پلتفرم مسدود شده فروش طلای برخط مربوط به جنگ‌۱۲ روزه بود
روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب مصرف گاز از دست رفته است
تأمین اعتبار بانک‌ها برای پرداخت و ام اشتغال ضروری است
مصرف بنزین از ۹۸ میلیون به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز رسید
بیش از ۴ هزار همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
تکذیب ‌آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران
حدود ۱۵ درصد نیاز بنزین کشور باید از محل واردات تأمین شود/مصرف بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز
پیگیر برقراری پروازهای خارجی هستیم
عرضه برق نیروگاه‌های صندوق پروژه خورشیدی در بورس انرژی؛ گامی در جهت ناترازی+ فیلم
یک گام تا آغاز معاملات گواهی سپرده پسته در بورس کالا/ چه کسانی می‌توانند گواهی پسته خریداری کنند؟
خرید تضمینی گندم به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید
هشدار جدی به بانک‌های ناتراز؛ ناترازی بانکی، موتور تشدید تورم
مسئله برق و تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی در حال پیگیری است
تخلیه خانه‌های سازمانی کلید خورد+فیلم
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمی‌دهد/ از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانک‌هاست
رقم واقعی تخلف در بازگشت ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار در ۸ و نیم سال است
پرداخت تسهیلات صندوق ملی مسکن برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر پردیس
بارش پراکنده باران در نوار شمالی کشور
ترافیک سنگین در محورهای تهران، کرج، چالوس و هراز
خالی‌فروشی ۲۰۰ هزار موردی مربوط به «زرپاد» بود؛ پلتفرمی که مدت‌هاست فعالیتی ندارد
راه‌اندازی فرودگاه و تکمیل زنجیره حمل‌ونقل سرخس
کشاورزان از آبیاری درختان در ساعات گرم روز اجتناب کنند
ساخت ۴۵ هزار واحد مسکن امید طی یک سال
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد/ خداحافظی با پیش فروش قطعی خودرو