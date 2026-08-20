باشگاه خبرنگاران جوان - کنکور مرحله اساسی و حساس در زندگی تمام دانش‌آموزانی است که قصد دارند تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه دهند، چرا که آیندۀ شغلی، مالی و اجتماعی آنها در گروی موفقیت در آزمون کنکور است. به همین منظور هر ساله داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه مورد علاقه خود با هم رقابت می‌کنند. اولین روز کنکور سراسری در گروه علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد و داوطلبان در سر جلسه کنکور برای تعیین سرنوشت خود حاضر شدند.

شهروندخبرنگار ما با گذری از محل برگزاری کنکور، تصاویری از حال و هوای داوطلبان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد شهرستان برخوار استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

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