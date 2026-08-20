شهروندخبرنگار ما همزمان با برگزاری اولین روز از برگزاری کنکور، تصاویری از حال و هوای داوطلبان و خانواده‌های آنها در شهرستان برخوار استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنکور مرحله اساسی و حساس در زندگی تمام دانش‌آموزانی است که قصد دارند تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه دهند، چرا که آیندۀ شغلی، مالی و اجتماعی آنها در گروی موفقیت در آزمون کنکور است. به همین منظور هر ساله داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه مورد علاقه خود با هم رقابت می‌کنند. اولین روز کنکور سراسری در گروه علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد و داوطلبان در سر جلسه کنکور برای تعیین سرنوشت خود حاضر شدند.
شهروندخبرنگار ما با گذری از محل برگزاری کنکور، تصاویری از حال و هوای داوطلبان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد شهرستان برخوار استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

شور و حال کنکوری‌های شهرستان برخوار در اولین روز از برگزاری آزمون

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: آزمون کنکور ، سوژه خبری ، داوطبان
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