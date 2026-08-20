باشگاه خبرنگاران جوان - رییس هیئت تنظیم بازار برق ایران با اشاره به روند معاملات برق در بورس انرژی اظهار کرد: هیئت تنظیم بازار برق، ضمن بررسی دقیق دلایل کاهش حجم معاملات و نیز افت قیمت برق در تابلوی آزاد و تابلوی سبز، در حال تدوین راهکار‌هایی برای اصلاح سازوکار‌های بازار و فراهم‌کردن زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق است.

رجبی مشهدی افزود: تقویت جایگاه بورس انرژی در مبادلات برق، افزایش شفافیت، بهبود سازوکار‌های معاملاتی، ایجاد انگیزه برای عرضه پایدار برق از سوی نیروگاه‌ها و طراحی راهکار‌های مؤثر برای بازگشت جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق، از جمله محور‌های در دست بررسی در هیئت تنظیم بازار برق قرار دارد.

رئیس هیئت تنظیم بازار برق ایران با تأکید بر اینکه نیروگاه‌هایی که پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت خود را دریافت نکرده‌اند و همچنین نیروگاه‌هایی که برای تمدید به‌موقع مجوز‌های خود اقدام نمی‌کنند، مشمول کسر از درآمد ناشی از معاملات عمده‌فروشی و بورس برق خواهند شد و خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف افزایش انضباط فنی و رعایت الزامات دیسپاچینگ ملی و ارتقای پایداری و امنیت شبکه اتخاذ شده است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان با تأکید بر ضرورت ایفای نقش صنایع در توسعه خود تامینی برق و همچنین توسعه سرمایه گذاری در احداث نیروگاه تصریح کرد: صنایع همچنان مطابق موظف‌اند برای دوره‌ی شهریورماه برق مازاد بر سقف تعیین شده مورد نیاز خود را از طریق تابلوی برق آزاد و تابلوی برق سبز بورس انرژی تأمین کنند.

منبع: وزارت نیرو