باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امرایی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، با اشاره به آمادگی این مجموعه برای مواجهه با شرایط جوی نامساعد، اظهار کرد: بیش از ۳۵۰ دستگاه ماشینآلات راهداری و حدود ۴۰۰ نیروی راهدار در سطح استان برای مقابله با مشکلات ناشی از بارشها و شرایط سخت جوی در آمادهباش قرار دارند
وی افزود: گستردگی محورهای مواصلاتی لرستان و شرایط خاص جغرافیایی استان، بهویژه در مناطق کوهستانی، ضرورت آمادگی کامل نیروهای راهداری و تجهیز ناوگان عملیاتی را دوچندان کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با تأکید بر اهمیت حضور بهموقع نیروهای راهداری در محورهای برفگیر و حادثهخیز، ادامه داد: نیروهای راهداری با استفاده از ظرفیت ماشینآلات موجود، آماده هستند در صورت وقوع بارشهای سنگین، برف، کولاک و یخبندان، عملیات برفروبی، نمکپاشی و بازگشایی مسیرها را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند.
آمادهباش این حجم از نیروی انسانی و ماشینآلات در لرستان در حالی انجام میشود که بارشهای فصل سرد میتواند در برخی محورهای کوهستانی استان موجب کاهش دید، لغزندگی سطح جاده، اختلال در تردد و حتی انسداد موقت مسیرها شود؛ از این رو، پیشبینی شرایط و واکنش سریع نیروهای راهداری از عوامل مهم در کاهش اختلالات ترافیکی و افزایش ایمنی کاربران جادهای به شمار میرود.
بر اساس اعلام مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، مجموعه راهداری استان تلاش دارد با استفاده از ظرفیت نیروهای عملیاتی و ناوگان موجود، آمادگی لازم را برای مواجهه با موجهای بارشی احتمالی حفظ کند تا در صورت تغییر شرایط جوی، خدماترسانی به مسافران و کاربران جادهای بدون وقفه انجام شود.
آمادهباش ۴۰۰ نیروی راهداری و بهکارگیری بیش از ۳۵۰ دستگاه ماشینآلات، بخشی از برنامههای پیشگیرانه لرستان برای عبور ایمن از فصل سرد و مدیریت پیامدهای ناشی از بارشها در محورهای ارتباطی استان است.