باشگاه خبرنگاران جوان، این تفاهم‌نامه‌ها میان اتاق بازرگانی گرگان و انجمن صنایع غذایی تاجیکستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در حوزه صنعت غذا، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، اتاق اصناف مرکز استان و همتایان تاجیکستانی به امضا رسید.

همچنین در ادامه این رویداد، چند تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت‌های حاضر در هیأت تجاری استان گلستان و شرکت‌های همتای تاجیکستانی منعقد شد.

این تفاهم‌نامه‌ها با هدف توسعه روابط تجاری، گسترش صادرات، تقویت همکاری‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌های جدید برای تعامل میان فعالان بخش خصوصی ایران و تاجیکستان به امضا رسید.

منبع: اتاق بازرگانی گرگان