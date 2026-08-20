باشگاه خبرنگاران جوان، این تفاهمنامهها میان اتاق بازرگانی گرگان و انجمن صنایع غذایی تاجیکستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در حوزه صنعت غذا، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، اتاق اصناف مرکز استان و همتایان تاجیکستانی به امضا رسید.
همچنین در ادامه این رویداد، چند تفاهمنامه همکاری میان شرکتهای حاضر در هیأت تجاری استان گلستان و شرکتهای همتای تاجیکستانی منعقد شد.
این تفاهمنامهها با هدف توسعه روابط تجاری، گسترش صادرات، تقویت همکاریهای اقتصادی و ایجاد زمینههای جدید برای تعامل میان فعالان بخش خصوصی ایران و تاجیکستان به امضا رسید.
منبع: اتاق بازرگانی گرگان