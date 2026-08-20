باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ابعاد تخریب سازمان‌یافته در جنوب لبنان توسط رژیم اسرائیل + فیلم

حملات نظامی رژیم اسرائیل جنوب لبنان را با ده‌ها هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده، میلیون‌ها تن آوار و تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی، با بحرانی عمیق برای بازگشت و بازسازی مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۸۵ هزار واحد مسکونی در جنوب لبنان آسیب دیده و دست‌کم ۱۸۱ واحد به‌طور کامل ویران شده است. عفو بین‌الملل این تخریب‌ها را گسترده، سازمان‌یافته و عامدانه توصیف کرده و خواستار بررسی آنها به‌عنوان جنایت جنگی شده است. برآورد‌ها از ایجاد ۱۰ تا ۱۴ میلیون تن آوار حکایت دارد و بخش عمده ویرانی‌ها در استان‌های جنوب و نبطیه متمرکز است.

خسارت‌ها به خانه‌ها محدود نمانده و بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر از شبکه‌های آب، ده‌ها مخزن، چاه و ایستگاه پمپاژ و دست‌کم ۱۸ پل آسیب دیده‌اند؛ به‌گونه‌ای که خدمات آب‌رسانی بیش از ۷۰۰ هزار نفر تحت تأثیر قرار گرفته است. هم‌زمان، حدود ۲۲ درصد از اراضی کشاورزی نیز بر اثر جنگ، آتش‌سوزی، تخریب و استفاده از مواد شیمیایی آسیب دیده و موانعی مانند «خط زرد» بازگشت و بازسازی در صد‌ها روستا و مزرعه را دشوار کرده است.

مطالب مرتبط
ابعاد تخریب سازمان‌یافته در جنوب لبنان توسط رژیم اسرائیل + فیلم
young journalists club

بزرگترین موج مهاجرت معکوس در جهان + فیلم

ابعاد تخریب سازمان‌یافته در جنوب لبنان توسط رژیم اسرائیل + فیلم
young journalists club

انتظار صهیونیست‌ها برای خوردن سیلی سخت + فیلم

ابعاد تخریب سازمان‌یافته در جنوب لبنان توسط رژیم اسرائیل + فیلم
young journalists club

شکست راهبرد نتانیاهو در تله جنگی واشنگتن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
یک‌چهارم ریپرها پر کشیدند؛ آمریکا و کابوس ۴۵ پهپاد منهدم شده‌ MQ-9 در جنگ با ایران + فیلم
۹۶۹

یک‌چهارم ریپرها پر کشیدند؛ آمریکا و کابوس ۴۵ پهپاد منهدم شده‌ MQ-9 در جنگ با ایران + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتماد به آمریکا فرو ریخت! + فیلم
۸۷۷

اعتماد به آمریکا فرو ریخت! + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کشورهای عرب باید با واقعیت ایران قدرتمندتر و کنترل آن بر تنگه هرمز کنار بیایند + فیلم
۷۳۰

کشورهای عرب باید با واقعیت ایران قدرتمندتر و کنترل آن بر تنگه هرمز کنار بیایند + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
مصرف چای و قهوه به تسکین سر درد کمک می‌کند! + فیلم
۶۸۲

مصرف چای و قهوه به تسکین سر درد کمک می‌کند! + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
والدینی که بیشتر از فرزندان استرس کنکور را دارند + فیلم
۶۴۸

والدینی که بیشتر از فرزندان استرس کنکور را دارند + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha