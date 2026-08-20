باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۸۵ هزار واحد مسکونی در جنوب لبنان آسیب دیده و دست‌کم ۱۸۱ واحد به‌طور کامل ویران شده است. عفو بین‌الملل این تخریب‌ها را گسترده، سازمان‌یافته و عامدانه توصیف کرده و خواستار بررسی آنها به‌عنوان جنایت جنگی شده است. برآورد‌ها از ایجاد ۱۰ تا ۱۴ میلیون تن آوار حکایت دارد و بخش عمده ویرانی‌ها در استان‌های جنوب و نبطیه متمرکز است.

خسارت‌ها به خانه‌ها محدود نمانده و بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر از شبکه‌های آب، ده‌ها مخزن، چاه و ایستگاه پمپاژ و دست‌کم ۱۸ پل آسیب دیده‌اند؛ به‌گونه‌ای که خدمات آب‌رسانی بیش از ۷۰۰ هزار نفر تحت تأثیر قرار گرفته است. هم‌زمان، حدود ۲۲ درصد از اراضی کشاورزی نیز بر اثر جنگ، آتش‌سوزی، تخریب و استفاده از مواد شیمیایی آسیب دیده و موانعی مانند «خط زرد» بازگشت و بازسازی در صد‌ها روستا و مزرعه را دشوار کرده است.