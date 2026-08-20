باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تأیید کرد که ناو هواپیمابر «یواساس جورج واشنگتن» اکنون در منطقه آسیای غربی مستقر شده است.
این استقرار پس از آن انجام میشود که حضور طولانیمدت نیروهای آمریکایی در «ناو آبراهام لینکلن» به نگرانیها درباره سلامت روان آنان منجر شده بود.
سنتکام در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد: «گروه رزمی ناو هواپیمابر جورج واشنگتن، در چارچوب یک استقرار برنامهریزیشده پس از ورود به حوزه عملیاتی سنتکام در روز گذشته، در خاورمیانه در حال فعالیت است».
ناو آبراهام لینکلن بیش از ۲۰۰ روز متوالی است که در بندری توقف نداشته است. در ابتدا قرار بود که این ناو تا بهار امسال به آمریکا بازگردد، اما در پی برنامه این کشور برای آغاز تجاوز نظامی علیه ایران، به آسیای غربی اعزام شد و تا کنون در منطقه مانده است.
اخیرا گزارشهای متعددی از وضعیت نامناسب زندگی در این ناو منتشر شده است که شامل دوشهای کپکزده و غذای فاسد میشود. همچنین برخی گزارشها حاکی از آن است که چندین ملوان سعی کردهاند با پریدن در دریا، دست به خودکشی بزنند. گزارشهایی از این دست توجه عمومی را به خود جلب کرده و برخی اعضای کنگره نسبت به آن ابراز نگرانی کردهاند.
منبع: الجزیره