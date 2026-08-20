مراسم اربعین قائد شهید امت اسلامی با حضور مردم ولایتمدار در مصلی امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد جعفر اسدی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و جبهه مقاومت در مراسم اربعین قائد شهید امت اسلامی در تبریز گفت:مردم این دیار همواره در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های اهل‌بیت (ع) پیشگام بوده‌اند و در صحنه‌های مختلف پایبندی خود را به ولایت و انقلاب اسلامی نشان داده‌اند از این رو باید قدردان این مردم بود و برای خدمت به آنان با تمام توان و به صورت شبانه‌روزی تلاش کرد.

سردار اسدی اظهار کرد:خداوند نعمت بزرگی به مردم ایران عطا کرده است و آن نعمت ولایت است بنابراین باید قدر این نعمت را بدانیم و در مسیر ولایت حرکت کنیم.

وی با اشاره به جایگاه مردم آذربایجان در پاسداری از فرهنگ اهل‌بیت (ع) گفت: ما مردم قهرمان زیادی داریم و مردم آذربایجان نیز از جمله مردم قهرمان این سرزمین هستند همان‌گونه که رهبر شهیدمان نیز بر جایگاه و ویژگی‌های مردم آذربایجان تاکید داشتند.

سردار اسدی گفت:مردم این دیار در مکتب امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) تربیت شده‌اند و جلوه‌های این فرهنگ را شب‌ها در خیابان‌ها و میادین می‌توان دید فرهنگی که بخش بزرگی از آن مدیون هیئت‌های حسینی و تربیت جوانان در مکتب اهل‌بیت (ع) است.

وی با تاکید بر ضرورت خدمتگزاری بیشتر به مردم آذربایجان خاطرنشان کرد:این مردم شایسته خدمت بیشتری هستند و نشان داده‌اند که در سخت‌ترین میدان‌ها پای انقلاب اسلامی، اهل‌بیت (ع) و ولایت ایستاده‌اند. ملت ایران و مردم آذربایجان در برابر دشمنان سر خم نخواهند کرد و با تکیه بر مکتب امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع) و ولایت مسیر عزت و سربلندی را ادامه خواهند داد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما