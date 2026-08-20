موج گرمای امسال در اروپا تنها در آلمان و اسپانیا جان نزدیک به ۱۸ هزار نفر را گرفت؛ آلمان با حدود ۱۴ هزار مورد مرگ بیشترین تلفات را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۸ هزار نفر در آلمان و اسپانیا به دلیل موج گرمای که تابستان امسال اروپا را درنوردید، جان خود را از دست داده‌اند. آلمان به تنهایی حدود ۱۴ هزار مرگ مرتبط با گرما را ثبت کرده است، در حالی که این تعداد در اسپانیا به ۴۴۵۸ نفر رسیده است.

داده‌ها نشان داد که حدود ۹۶۰۰ مورد مرگ در آلمان تنها در یک هفته در اواخر ژوئن رخ داده است، زمانی که دما به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد رسید، تلفاتی که از رکورد قبلی ثبت شده در سال ۲۰۱۸ فراتر رفت. طبق اعلام موسسه رابرت کخ، اکثریت قریب به اتفاق مرگ و میر‌ها در گروه سنی بالای ۷۵ سال متمرکز بوده است.

این موسسه در گزارش خود توضیح داد که گرما معمولا به عنوان علت اصلی مرگ در گواهی‌های فوت ذکر نمی‌شود، بلکه از روش‌های آماری برای تخمین میزان مرگ و میر مرتبط با آن استفاده می‌شود و خاطرنشان کرد که تفاوت در تعداد مرگ و میر بین سال‌ها به شدت متفاوت امواج گرما نسبت داده می‌شود، زیرا این موسسه در سال ۲۰۱۸، ۸۹۰۰ مورد مرگ را ثبت کرده است، در حالی که این رقم در سال‌های دیگر مانند ۲۰۱۶، ۲۰۰۰ مورد یا کمتر بوده است.

در اسپانیا، موسسه بهداشت عمومی کارلوس سوم با استفاده از داده‌های سیستم نظارت بر مرگ و میر که مرگ و میر روزانه را با روند‌های تاریخی و عوامل خارجی مانند داده‌های آب و هوا مقایسه می‌کند، بیشترین تعداد مرگ و میر مرتبط با گرما را در دوره ۱ ژوئن تا ۱۹ آگوست با ۴۴۵۸ مورد ثبت کرد، در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۳۰۷۳ مورد و در سال ۲۰۲۴، ۱۸۹۰ مورد بوده است. 

منبع: لوموند

برچسب ها: موج گرما ، گرما در اروپا
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