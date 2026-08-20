باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر زیدآبادی نژاد رئیس هیئت ورزش دانش آموزی استان فارس اظهار کرد: چهل و یکمین دوره مسابقات بسکتبال پسران منطقه شش کشور در شیراز یادواره شهدای دانش آموز مدرسه شجره میناب و شهدای دانش آموز و فرهنگی ورزشکار استان فارس با شناخت تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

او گفت: در پایان این رقابت‌ها تیم دانش آموزان متوسطه اول کرمان با کسب ۶ امتیاز مقام اول، استان فارس با کسب ۵ امتیاز مقام دوم و بوشهری‌ها با کسب ۴ امتیاز به مقام سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

زیدآبادی نژادادامه داد: تیم بسکتبال دانش آموزان متوسطه اول هرمزگان هم که اکثرا از دانش آموزان شهر میناب بودند به عنوان تیم اخلاق و فرهنگی انتخاب شدند.

رئیس اداره تربیت بدنی و‌فعالیت‌های ورزشی آموزش و پرورش استان فارس اضافه کرد: این رقابت‌ها از ۲۷ مرداد در سالن مجموعه ورزشی پوریای ولی ناحیه ۳ شیراز برگزار شد.

زیدآبادی نژاد ادامه داد: رقابت‌های دانش آموزان ورزشکار پسر و دختر منطقه ۶ کشور در رشته‌های بسکتبال، هندبال، شنا، دوومیدانی، تنیس روی میز و بدمینتون منطقه ۶ کشور در شیراز تا ۱۲ شهریورماه برگزار می‌شود.

منبع: اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس