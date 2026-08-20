باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش‌ها، آمریکا از این حمله اطلاع داشته، اما ترکیه پیش از آن هشدار دریافت نکرده بود؛ موضوعی که به گفته نماینده آمریکا در سوریه، می‌توانست به رویارویی مستقیم میان دو کشور منجر شود. اسرائیل حمله را با ادعای استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی نزدیک حلب و نگرانی‌های امنیتی خود توجیه کرده، در حالی که آنکارا این ادعاها را رد کرده و بر ادامه همکاری امنیتی با دمشق تأکید دارد.

زمان‌بندی حمله نیز پرسش‌برانگیز است؛ این حمله ساعاتی پس از تماس اردوغان و ترامپ و هم‌زمان با تأکید رئیس‌جمهور ترکیه بر آمادگی کشورش برای مقابله با هرگونه تجاوز انجام شد. برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند ملاحظات انتخاباتی داخلی اسرائیل نیز در این اقدام نقش داشته و تل‌آویو با وجود نبود اقدام خصمانه از سوی دمشق، در تلاش برای فشار بر سوریه و اثرگذاری بر ترتیبات منطقه‌ای است.