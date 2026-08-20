باشگاه خبرنگاران جوان - افشین احمدزاده در جریان بازدید از مراکز و زیرساخت‌های پستی فارس اظهار کرد: در این سفر به همراه مدیرکل پست استان فارس از شهرستان‌های اردکان، آباده، اقلید، پاسارگاد و مرودشت بازدید و مسائل و نیاز‌های زیرساختی این مناطق بررسی شد.

او افزود: در شهر اردکان پروژه‌ای با زیربنای حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع در سه طبقه در حال آماده‌سازی است که پس از انجام اصلاحات فنی و اخذ مشاور، عملیات احداث آن آغاز خواهد شد.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در شیراز گفت: یکی از موضوعات اصلی ما تأمین زمین برای راه‌اندازی هاب جنوب کشور است؛ چراکه با توجه به محدودیت تردد کامیون‌ها و تریلی‌ها در سطح شهر، این مرکز باید در خارج از محدوده شهری احداث شود.

احمدزاده ادامه داد: در این زمینه از مدیرکل پست فارس خواسته‌ایم با برنامه‌ریزی و پیگیری لازم، زمینه تأمین زمینی حدود هفت تا هشت هکتار را فراهم کند تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت مولدسازی، هاب لجستیکی شیراز و جنوب کشور را راه‌اندازی کنیم.

او با اشاره به ظرفیت مولدسازی املاک شرکت ملی پست بیان کرد: شرکت ملی پست در سراسر کشور حدود دو هزار و ۸۰۰ ملک در اختیار دارد که بخشی از آنها با توجه به تغییر نیازها، دیگر کارکرد مولد ندارند و می‌توان از ظرفیت قانونی مولدسازی آنها برای توسعه زیرساخت‌های جدید استفاده کرد.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست همچنین از توسعه زیرساخت‌های توزیع در شیراز خبر داد و گفت: سورتینگ مرکزی شیراز یکی از پروژه‌های مهم ماست که با هدف افزایش سرعت و دقت در تفکیک و توزیع مرسولات راه‌اندازی خواهد شد.

احمدزاده افزود: این خط سورتینگ امکان تفکیک مرسولات به حدود ۱۵۸ مقصد را فراهم می‌کند و با کاهش خطا‌های انسانی، سرعت عملیات توزیع در سطح استان فارس افزایش خواهد یافت.

او تأکید کرد: با توجه به موقعیت ویژه فارس و نقش شیراز در جابه‌جایی و توزیع مرسولات در جنوب کشور، توسعه زیرساخت‌های پستی این استان برای شرکت ملی پست اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت مولدسازی و سایر منابع قانونی، این زیرساخت‌ها را توسعه دهیم.

ترافیک مرسولات پستی فارس ۴ برابر شد؛ توسعه ناوگان در دستور کار

مدیرکل پست استان فارس از پیگیری راه‌اندازی هاب پستی جنوب کشور با مرکزیت شیراز خبر داد و گفت: با استقرار تجهیزات هوشمند و سورتینگ‌های نسل سوم، زمان توزیع مرسولات در استان کاهش می‌یابد.

راستی کردار؛ مدیرکل پست استان فارس در جریان بازدید هیئت‌مدیره و مدیران ارشد شرکت ملی پست از نواحی و مناطق پستی شیراز و برخی شهرستان‌های استان، گفت: در این سفر مهم‌ترین مسائل و مشکلات پست فارس بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شد.

او افزود: در چهار ماه نخست امسال، بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله از فارس به نقاط مختلف کشور ارسال و حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار مرسوله نیز وارد استان شده است؛ در مجموع حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله در شبکه پستی فارس پردازش شده است.

مدیرکل پست فارس با اشاره به گستردگی شبکه پستی استان گفت: حدود ۵۰۰ نیروی مستقیم در مجموعه پست فارس فعالیت دارند و یک هزار و ۲۰۰ نفر نیز در دفاتر پیشخوان شهری و روستایی و دفاتر ICT خدمات پستی را به مردم ارائه می‌کنند.

او ادامه داد: در استان فارس ۸۸۵ نقطه پستی فعال است که حدود ۴۵ نقطه دولتی و مابقی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.

مدیرکل پست فارس یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست پیگیری را راه‌اندازی هاب پستی جنوب کشور با مرکزیت شیراز عنوان کرد و گفت: این هاب قرار است استان‌های بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد را تحت پوشش قرار دهد.

او افزود: برای این طرح، استقرار ربات‌های هوشمند تجزیه‌گر و سورتینگ‌های نسل سوم پیش‌بینی شده و مکان اجرای طرح نیز مشخص شده است.

مدیرکل پست فارس با اشاره به افزایش چشمگیر ترافیک بسته‌های پستی در سال‌های اخیر گفت: از زمان شیوع کرونا، ترافیک بسته‌ها بیش از چهار برابر افزایش یافته و به همین دلیل توسعه ناوگان حمل‌ونقل شامل کامیون و وانت‌بار نیز در دستور کار قرار گرفته است.

او ابراز امیدواری کرد: با راه‌اندازی هاب پستی جنوب و تأمین تجهیزات مورد نیاز، محدودیت‌های فعلی برطرف شود و زمان توزیع مرسولات در استان که گاهی به یک تا دو روز تأخیر می‌رسد، به حدود یک روز کاهش یابد.

منبع: پست فارس