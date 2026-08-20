باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا حسینی‌بروجنی در آستانه ۳۱ مردادماه روز جهانی مسجد با اشاره به تنوع تاریخی و معماری مساجد خوزستان گفت: مساجد تاریخی خوزستان علاوه بر ارزش‌های معماری و تاریخی، ظرفیت قابل توجهی برای معرفی تاریخ فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و صنعتی استان دارند و ثبت جهانی نمونه‌های شاخص آن‌ها ممکن است زمینه معرفی این بخش از میراث خوزستان در سطح بین‌المللی را فراهم کند.

او بیان کرد: مسجد جامع شوشتر و مسجد جامع دزفول از نمونه‌های مهم معماری شبستانی اولیه به شمار می‌روند و از نظر ارزش‌های تاریخی و معماری، جایگاه ویژه‌ای در میان مساجد تاریخی استان دارند.

او با بیان این‌که پرونده «مساجد تاریخی ایرانی» با هدف معرفی و ثبت جهانی نمونه‌های واجد ارزش این حوزه در حال پیگیری است، عنوان کرد: مسجد جامع شوشتر و مسجد جامع دزفول به‌ عنوان سهم خوزستان در این پرونده، در مرحله مستندنگاری و تکمیل مدارک قرار دارند.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان با اشاره به شناسایی بقایای یک مسجد تاریخی از دوره‌های نخستین اسلامی در شوش، گفت: فقط پی‌های آن باقی مانده است و همین بقایا از منظر مطالعات تاریخی و باستان‌شناختی اهمیت دارند.

او ادامه داد: مساجد تاریخی شهرهایی همچون مسجدسلیمان و آبادان که در دوره توسعه صنعت نفت شکل گرفته‌اند، تنها بناهایی مذهبی نیستند، بلکه بخشی از تاریخ حضور گروه‌های مختلف مسلمان و نیروی انسانی غیربومی در روند توسعه صنعت‌نفت را نیز بازتاب می‌دهند. همچنین در کنار مساجد دوره‌های نخستین اسلامی، نمونه‌هایی از دوره‌های متأخر و همچنین مساجد مرتبط با تاریخ صنعت نفت در خوزستان نیز وجود دارند که هر کدام روایتگر بخشی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی این منطقه هستند.

او همچنین با اشاره به وجود نمونه‌های تاریخی مساجد اولیه در نقاط مختلف استان، بیان کرد: شوش و ارجان از جمله مناطقی هستند که در مطالعات مربوط به مساجد تاریخی اولیه خوزستان مورد توجه قرار گرفته‌اند.

حسینی‌بروجنی با اشاره به اقدامات مرمتی انجام‌شده در برخی از مساجد تاریخی استان، گفت: مرمت طاق‌ها و ستون‌های مسجد جامع شوشتر، ساماندهی مسجد جامع دزفول، مرمت تزیینات مسجد رنگونی‌های آبادان و مرمت جداره بیرونی مسجد تاریخی بیگدلی (توحید) اهواز از جمله اقداماتی است که در راستای حفاظت از این آثار انجام شده است.

او با تأکید بر ضرورت حفاظت از این مجموعه ارزشمند، عنوان کرد: ثبت ملی، مستندنگاری، مرمت و حفاظت مستمر باید در کنار یکدیگر دنبال شوند تا این بناها بتوانند به‌عنوان بخشی از میراث معماری و فرهنگی خوزستان برای نسل‌های آینده حفظ شوند.

منبع: میراث فرهنگی خوزستان