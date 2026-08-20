باشگه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز پنجشنبه اظهار داشت که این کشور در ساخت نیروگاههای هستهای در جهان پیشرو است و خاطرنشان کرد که روسیه تنها کشور جهان است که در تمام مراحل زنجیره انرژی هستهای تخصص دارد.
پوتین در نشستی در مورد توسعه انرژی هستهای که همزمان با هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس صنعت هستهای روسیه برگزار شد، گفت: «روسیه تنها کشور در جهان است که در کل زنجیره انرژی هستهای تخصص دارد و به طور سنتی به استانداردهای بالا در زمینه ایمنی و قابلیت اطمینان عملیات نیروگاه پایبند است. دقیقاً همین مزایای رقابتی است که به ما اجازه میدهد در بازار ساخت نیروگاههای هستهای در خارج از کشور جایگاه پیشرو داشته باشیم.»
پوتین با تاکید بر اهمیت تضمین آمادگی فنی برای طراحی و ساخت نیروگاههای هستهای، از جمله نیروگاههای کوچک، گفت: «اول از همه، تضمین آمادگی فنی برای طراحی و ساخت نیروگاههای هستهای، چه بزرگ و چه کوچک، مهم است.»
او افزود: «روسیه قصد دارد نیروگاههای هستهای بیشتری را با ظرفیت کلی حدود ۳۰ گیگاوات، از جمله نیروگاههای هستهای کوچک، راهاندازی کند. این امر نه تنها واحدهای نیروگاهی را که به پایان عمر مفید خود نزدیک میشوند، جایگزین میکند، بلکه کل ظرفیت تولید انرژی هستهای داخلی را نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.»
پوتین توضیح داد که برنامههایی برای گسترش توزیع جغرافیایی نیروگاهها وجود دارد، به طوری که نیروگاههای هستهای مدرن که برق پاک و مقرون به صرفه تولید میکنند، در کوههای اورال، سیبری و خاور دور ساخته خواهند شد.
منبع: اسپوتنیک