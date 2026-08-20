متخلفان شکار غیرمجاز در شهرستان خرمبید دستگیر شدند و یک قبضه سلاح و لاشه یک فرد تشی شکارشده از آنان کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش غلامی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمبید، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خرمبید با همکاری مأموران کلانتری صفاشهر، در جریان پایش و کنترل منطقه به ۲ متخلف شکار غیرمجاز برخورد کردند و پس از بررسی و اقدام قانونی، موفق به دستگیری آنان شدند.

او افزود: در بازرسی از متخلفان، یک قبضه سلاح و لاشه یک فرد تشی که به صورت غیرمجاز شکار شده بود، کشف و ضبط شد.

غلامی ادامه داد: متخلفان پس از تنظیم صورتجلسه و تکمیل مستندات، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمبید با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش، اضافه کرد: برخورد با شکار غیرمجاز و صیانت از حیات‌وحش در مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های شهرستان با جدیت دنبال می‌شود و همکاری دستگاه‌های انتظامی در مقابله با تخلفات، نقش مؤثری در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی منطقه دارد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

برچسب ها: دستگیری متخلفان ، متخلفان شکار ، شکار غیرمجاز
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