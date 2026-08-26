نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به ثبات نسبی قیمت در ماه‌های اخیر، بازار زعفران از تعادل نسبی برخودار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به شرایط کشور، زعفران بصورت قاچاق پس از خرید محصول از واسطه ها و کشاورزان از کشور خارج می شود.

به گفته وی، براساس برآوردهای صورت گرفته قاچاق زعفران نسبت به قبل افزایش داشته است چراکه کشورهای حوزه خلیج فارس ترجیح می دهند از کشورهای افغانستان و اسپانیا و بارهایی که توسط قاچاقچیان وارد کشورشان می شوند، خریداری کنند.

میری ادامه داد: با توجه به جنگ تحمیلی و مشکلات ارتباطات لجستیک با دیگر کشورها، امکان تامین نیاز تجار وجود ندارد و همین موضوع سبب شده قاچاق جای صادرات رسمی با نام دیگر کشورها عرضه می شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به آینده بازار زعفران بیان کرد: طی سه ماه اخیر قیمت زعفران نوسانی نداشته و با نزدیک شدن به فصل برداشت، عرضه کم است، همچنین براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته کاهش تولید منجر به کاهش عرضه می شود و به همان نسبت صادرات کم است و از طرفی هرکیلو زعفران صادراتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار بالاتر بدست تجار بازارهای مبدا بدلیل شرایط کشور می رسد، از این رو خریدار خارجی ترجیحی می دهد زعفران از کشورهای ثالث خریداری کند.

وی گفت: در حال حاضر بازار زعفران از تعادل نسبی برخوردار است به طوریکه قیمت ها نسبت به قبل نوسانی نداشته است.

برچسب ها: تولید زعفران ، بازار زعفران ، قاچاق زعفران
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