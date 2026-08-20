مرگ تلخ یک کودک فلسطینی دیگر بر اثر سوءتغذیه در غزه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که بیمارستان‌های غزه با شمار فزاینده بیماران و کمبود شدید تجهیزات و دارو مواجه‌اند، خانواده این کودک می‌گویند به دلیل نبود غذای کافی و مکمل‌های ضروری، امکان تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای او را نداشته‌اند. تلاش برای انتقال او به خارج از غزه نیز با ممانعت نیرو‌های اسرائیلی مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های پزشکی، از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۱۸ هزار مورد سوءتغذیه در میان گروه‌های سنی مختلف ثبت شده است.

ادامه محدودیت ورود شیرخشک، مکمل‌های غذایی و دیگر اقلام ضروری، وضعیت کودکان را وخیم‌تر کرده است؛ در حالی که مواد غذایی اساسی مانند گوشت و تخم‌مرغ نیز برای بسیاری از خانواده‌ها دست‌نیافتنی شده‌اند. این شرایط نشان می‌دهد چگونه گرسنگی و محرومیت غذایی به یکی از ابزار‌های فشار بر آسیب‌پذیرترین ساکنان غزه تبدیل شده است.