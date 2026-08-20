باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ عبدالرضا مردانی فرمانده انتظامی شهرستان لالی گفت: در راستای مبارزه با سوداگران میراث فرهنگی استان و مقابله با حفاریهای غیرمجاز، کارکنان پلیس اطلاعات این فرماندهی موفق به شناسایی تعدادی از حفاران غیرمجاز اشیای عتیقه شدند.
وی افزود: مأموران پلیس با شگردهای خاص پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، ۳ حفار غیرمجاز را دستگیر و یک دستگاه گنجیاب کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان لالی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو در این رابطه و انتقال آن به پارکینگ اظهار داشت: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده به همراه اقلام مکشوفه راهی دادسرا شدند.
کشف دپوی سوخت قاچاق در هندیجان
سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سوخت قاچاق در انباری واقع در یکی از روستاهای شهرستان هندیجان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی آن فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام تحقیقات نامحسوس و حصول اطمینان از دپوی سوخت در محل مذکور، طی بازرسی از محل، ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه ارزش سوخت کشفشده توسط کارشناسان ۳۳ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و امنیت محلهمحور در امیدیه
سرهنگ مسعود دادوند فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه گفت: طرح امنیت محلهمحور با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی در سطح حوزه استحفاظی این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در اجرای این طرح، مأموران پلیس با اقدامات تخصصی و گشتزنی محسوس، ۳۸ متهم شامل ۲ خردهفروش مواد مخدر و ۹ محکوم متواری را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی دستگیر کردند. همچنین ۵۰ معتاد متجاهر جمعآوری و به کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه با بیان اینکه در این طرح ۱۶ دستگاه خودرو و ۲۳ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک، پلاک مخدوش یا فاقد مدارک توقیف و در ۲ نقطه از سطح شهرستان طرح ایست و بازرسی اجرا شد، تصریح کرد: پلیس متولی نظم و امنیت در جامعه است و بهعنوان ضابط قضائی با جدیت و قاطعیت نسبت به دستگیری مجرمان، محکومان فراری و افراد تحت تعقیب قضائی اقدام خواهد کرد. به منظور ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش رضایتمندی شهروندان از عملکرد فراجا، این طرح بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
سرهنگ دادوند در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
توقیف محموله کالای خانگی قاچاق در اهواز
سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: در راستای مبارزه جدی و همهجانبه با پدیده شوم قاچاق کالا، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان موفق به شناسایی منزلی شدند که در آن اقدام به تهیه و توزیع کالای خانگی قاچاق میشد.
وی بیان داشت: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و همراهی کارکنان اداره صمت، از مکان شناساییشده بازدید کردند که در جریان آن ۲۰۰ دستگاه کالای خانگی قاچاق کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشفشده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند، افزود: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
دستگیری سارق حرفهای اماکن خصوصی در دزفول
سرهنگ احسان بردیا فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از باغات با شیوه و شگرد مشخص در سطح شهرستان، دستگیری سارق بهصورت ویژه در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی شمسآباد با تسلط اطلاعاتی خود و تحلیل شیوه و شگرد سرقت از باغات و اماکن خصوصی، موفق شدند هویت و محل اختفای سارق را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه او را دستگیر نمایند.
فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با اشاره به کشف مقادیری اموال مسروقه از جمله پمپهای آب، نورافکن، لولههای آب و دیگر اموال مورد استفاده در باغات از مخفیگاه متهم، تصریح کرد: سارق دستگیرشده در تحقیقات و بررسیهای انجامشده پلیس، به ۱۰ فقره سرقت از باغات این شهرستان اعتراف کرد.
سرهنگ بردیا در پایان با اشاره به سوابق کیفری متهم اظهار داشت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.
توقیف محموله کالای قاچاق در هندیجان
سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: در راستای مبارزه جدی و همهجانبه با پدیده شوم قاچاق کالا، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان موفق به شناسایی منزلی شدند که در آن اقدام به تهیه و توزیع کالای قاچاق میشد.
وی بیان داشت: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و همراهی کارکنان اداره صمت، از مکان شناساییشده بازدید کردند که در جریان آن ۲۲ هزار و ۸۰ عدد انواع قرص مکمل بدنسازی و ۱۸۰ عدد کرم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشفشده را ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند، افزود: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان هندیجان معرفی شد.
منبع: پلیس خوزستان