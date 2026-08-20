باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ترکیه، مصر و قطر حملات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه را بهشدت محکوم کردند و در بیانیهای مشترک گفتند که این رژیم باید به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس پایبند باشد.
این سه کشور که بخشی از فرآیند میانجیگری آتشبس غزه بودند، اعلام کردند: «کشورهای میانجی تأکید میکنند که تشدید حملات اسرائیل، تلاشهای منطقهای و بینالمللی را در مقطعی حساس تضعیف میکند؛ چراکه تلاشهای فشردهای برای اجرای طرح جامع پایان دادن به جنگ در جریان است و گامهای سازندهای نیز در روند مذاکرات برداشته میشود.
هر سه کشور افزودند جامعه جهانی و هیئت صلح باید اقدامات لازم را برای تضمین پایبندی به آتشبس و جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها انجام دهد.
روز گذشته رژیم صهیونیستی دو حمله جداگانه در مرکز و شمال نوار غزه انجام داد که در پی آن دست کم ۱۰ نفر به شهادت رسیدند. یکی از این حملات پاسگاه پلیس شهر غزه و دیگری اردوگاه پناهندگان نصیرات را هدف قرار داد.
حماس این حملات را «جنایت جنگی» نامیده و آن را به شدت محکوم کرد.
در آن زمان، هانی محمود، خبرنگار الجزیره که از شهر غزه گزارش میداد، گفت که بمباران در یک زمان شلوغ در نزدیکی پارکی شلوغ با حضور غیرنظامیان، از جمله کودکان رخ داده است.
اندکی بعد، ارتش صهیونیستی ادعا کرد که نیروی هوایی آن دو فرمانده حماس را غزه هدف قرار داده است. اما حماس در بیانیهای، آن را رد کرد و این ادعا را «اتهامات بیاساس و دروغین برای توجیه تجاوز و سرپوش گذاشتن بر هدف قرار دادن عمدی پلیس غیرنظامی و غیرنظامیان غیرمسلح» خواند.
منبع: الجزیره