سفر رئیس بنیاد شهید کشور به قم؛ ادای احترام به شهدا و بازدید از موزه امام علی(ع)

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد موسوی روز پنجشنبه در بدو ورود به قم، مورد استقبال اکبر بهنامجو استاندار قم، حجتالاسلام حسن هنرمند مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم قرار گرفت.
وی سپس با حضور در گلزار شهدای آرامستان بهشت معصومه(س)، قرائت فاتحه و نثار صلوات، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در این آیین، بر مزار شهدای مدافع حرم، شهدای جنگ رمضان و شهدای گمنام دوران دفاع مقدس حضور یافت و بر استمرار خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و پاسداشت نام و راه شهیدان تاکید کرد.
بازدید از موزه امام علی(ع)
موسوی همچنین در ادامه سفر خود به قم، همراه با استاندار قم از موزه امام علی(ع) وابسته به دفتر آیتاللهالعظمی سیستانی بازدید کرد.
در این موزه، مجموعهای از آثار هنری، صنایعدستی و اشیای تاریخی مرتبط با اهل بیت(ع) نگهداری و به نمایش گذاشته شده است.
برخی آثار و قطعات بهجامانده از آستان مقدس امیرالمؤمنین علی(ع) با قدمت تاریخی، از بخشهای مورد توجه این بازدید بود.
پرچمهای اعتاب مقدسه از جمله آستان علوی، حرم مطهر امام حسین(ع)، عتبه عباسیه، آستان کاظمین، آستان قدس رضوی، حرم عسکریین(ع)، حرم مسلم بن عقیل(ع) و آستان مقدس حضرت معصومه(س) نیز از جلوههای شاخص موزه امام علی(ع) به شمار میرود.
منبع:استانداری قم