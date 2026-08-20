آسمان فارس ناپایدار می‌شود و رگبار‌های تابستانی و رعد و برق مناطقی از استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار سطح زرد هواشناسی و بارش رگباری تابستانه، اظهار کرد: این سامانه از بعد از ظهر امروز پنج شنبه ۲۹ مرداد آغاز می‌شود و تا اواخر وقت شنبه ۳۱ مردادماه در استان پابرجاست.

او ادامه داد: بارش رگباری باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی نوع مخاطره این سامانه است.

حسینی تصریح کرد: بیشتر بارش‌های تابستانه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب اتفاق می‌افتد و به صورت نقطه‌ای و رگباری است و همه مناطق یک شهرستان را به صورت یکنواخت دربر نمی‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی فارس افزود: این سامانه مناطق جنوب و جنوب شرق استان به ویژه شهرستان‌های لار و داراب را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او تصریح کرد: لغزندگی جاده ها، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و مسیل ها، احتمال اصابت صاعقه، احتمال تگرگ و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی اثر مخاطره این سامانه است.

حسینی توصیه کرد: در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد یا اتراق نشود و در چرای دام احتیاط شود.

برچسب ها: بارش رگباری ، بارش باران ، هواشناسی ، وضعیت آب و هوا
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