باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرودگاه بن گوریون رژیم تروریستی اسرائیل پس از آنکه کارکنان فرودگاه در پی یک اعتصاب کاری، آن را به طور کامل تعطیل کردند، دچار هرج و مرج شد و خدمات پذیرش مسافر و تمام ترافیک هوایی آن متوقف شد.

طبق اعلام سازمان فرودگاه‌های رژیم تروریستی اسرائیل، اطلاعیه‌ای به خلبانان و خطوط هوایی صادر شد مبنی بر اینکه فرودگاه از ساعت ۲ بعد از ظهر به روی فرود هواپیما‌ها بسته خواهد شد و پرواز‌ها به تدریج، اما با سرعت کمتر ادامه خواهد یافت تا بحران کاهش یابد. با این حال، این اقدامات مانع از هرج و مرج قابل توجه در ترمینال‌ها و اطراف فرودگاه نشد، زیرا اتحادیه کارگران ورودی‌های پارکینگ‌ها را بست و در نتیجه صد‌ها وسیله نقلیه در ترافیک گیر افتادند یا مجبور به پارک در مکان‌های موقت در کنار جاده‌ها شدند.

اداره فرودگاه از آنچه که آن را «رفتار کمیته کارگران» توصیف کرد، ابراز تاسف و تایید کرد که از نزدیک تحولات را زیر نظر دارد. در همین حال، مقامات ارشد وزارت حمل و نقل رژیم تروریستی تهدید کردند که اقدامات سختگیرانه‌ای علیه مسئولان این اقدام انجام خواهند داد و اعلام کردند که تحقیقات برای کشف شرایط آنچه که آنها «توقف کار» توصیف کردند، در حال انجام است.

منبع: آر تی