حسین دارابی با اشاره به ظرفیت موضوع «رهبر شهید» برای پرداخت هنری و سینمایی، بر ضرورت خلق آثاری ماندگار و قابل ارتباط برای مخاطبان در سراسر جهان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - حسین دارابی، کارگردان فیلم‌های سینمایی «مصلحت»، «هناس» و «خدای جنگ»، با تأکید بر ظرفیت موضوع «رهبر شهید» برای خلق آثار هنری گفت: اگر موضوعی از قلب هنرمند بیاید و هنرمند واقعاً آن را دوست داشته باشد، می‌تواند به دغدغه‌ای تبدیل شود که در ذهنش شکل بگیرد و در نهایت به خلق یک اثر هنری منجر شود.

وی درباره ظرفیت پرداخت هنری و سینمایی به موضوع «رهبر شهید» اظهار کرد: جای کار در این زمینه بسیار زیاد است و مهم این است که با نگاهی هنرمندانه به موضوع پرداخته شود.

دارابی افزود: باید آثاری تولید شود که هر کسی با هر زبان و در هر جای دنیا بتواند با آن ارتباط برقرار کند؛ ویژگی هنر همین است که بتواند فراتر از زبان و مرزها با مخاطب ارتباط برقرار کند.

این کارگردان با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به این نقطه فاصله داریم، ادامه داد: با این حال، پویش «طلوع ماه» شروع خوبی بود و تلاش خوبی در این زمینه صورت گرفت. آثار ارائه‌شده نیز از کیفیت خوبی برخوردار بودند، هرچند هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

دارابی در پایان ابراز امیدواری کرد: تلاشی که انجمن در این زمینه آغاز کرده و ادامه خواهد داد، بتواند در آینده اتفاقات بهتر و مؤثرتری را رقم بزند.

این گفت‌وگو با حسین دارابی، در حاشیه آیین اختتامیه پویش بین‌المللی عکس و فیلم «طلوع ماه» که با حضور جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد، انجام گرفت.

این پویش با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوه‌های مردمی، تاریخی و بین‌المللی آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شده است.