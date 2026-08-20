باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه توجیهات رژیم صهیونیستی برای حمله به یک پایگاه هوایی در شمال سوریه را رد کرد و گفت که ترکیه هیچ قصدی برای حضور نظامی دائمی در این کشور ندارد.

الشیبانی گفت عملیات بازسازی پایگاه هوایی «ابوالظهور» در شمال سوریه با هدف استفاده نیروی هوایی سوریه انجام می‌شد و مقام‌های اسرائیلی نیز پیش از حمله در جریان ماهیت این اقدامات قرار گرفته بودند.

او گفت: «هیچ قصدی برای ایجاد پایگاه ترکیه‌ای در آنجا یا حضور نظامی دائمی ترکیه و استقرار نیرو‌های آن در این محل وجود نداشت».

رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه دست‌کم هشت بمب بر باند‌های پروازی پایگاه ابوالظهور واقع در شمال سوریه پرتاب کرد. این باند‌ها تازه بازسازی شده بود و حمله صهیونیست‌ها به آن جنجال‌های زیادی را برانگیخت.

اندکی بعد، وبگاه آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که رژیم صهیونیستی به دولت دونالد ترامپ اطلاع داده است که هدف از این حمله، جلوگیری از ایجاد زیرساخت نظامی ترکیه در این پایگاه بوده است؛ پایگاهی که حدود ۷۲ کیلومتر با مرز ترکیه فاصله دارد.

در ادامه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم پیش از حمله به سوریه هشدار داده بود که اجازه حضور ترکیه در این تأسیسات را ندهد.

منبع: آناتولی