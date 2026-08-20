باشگاه خبرنگاران جوان - وحید نورافکن علت این آتش‌سوزی که حدود ۴۵ هکتار از مراتع و پوشش گیاهی حاشیه سیم‌خاردار مرزی بین روستا‌های بگ‌باغلو و جهانخانملو شهرستان بیله‌سوار را در برگرفت، گرمای شدید و وزش باد از سوی جمهوری آذربایجان ذکر کرد.

وی ادامه داد: ماموران آتش‌نشانی با چهار دستگاه آتش‌نشانی پس از ۲ دوره عملیات بی‌وقفه که از ساعت ۱۱ صبح شروع شده و سپس تا ساعت ۱۴ خاتمه یافت، حریق را مهار کردند.

وی افزود: همچنین در ادامه با هدایت شعله‌های آتش و وزش باد آتش‌سوزی دیگری در همان محل فعال و درختان و مراتع مرزی طعمه حریق شد.

بخشدار مرکزی بیله‌سوار مغان افزود: افزایش پوشش گیاهی محل به دلیل بارش‌های چند ماه گذشته، صعب‌العبور بودن منطقه مرزی و ناهمواری مسیر، تردد و فعالیت خودرو‌های آتش‌نشانی را با مشکل مواجه و عملیات مهار را طولانی کرد.

نورافکن گفت: این آتش‌سوزی حادثه جانی نداشت و حریق پس از هفت ساعت تلاش عوامل در مسیر‌های مختلف مهار شد.