بخشدار مرکزی بیله‌سوار مغان گفت: آتش‌سوزی درختان و پوشش گیاهی منطقه مرزی بخش مرکزی این شهرستان پس از ساعت‌ها تلاش آتش‌نشانان مهار و از سرایت حریق پیشگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید نورافکن علت این آتش‌سوزی که حدود ۴۵ هکتار از مراتع و پوشش گیاهی حاشیه سیم‌خاردار مرزی بین روستا‌های بگ‌باغلو و جهانخانملو شهرستان بیله‌سوار را در برگرفت، گرمای شدید و وزش باد از سوی جمهوری آذربایجان ذکر کرد.

وی ادامه داد: ماموران آتش‌نشانی با چهار دستگاه آتش‌نشانی پس از ۲ دوره عملیات بی‌وقفه که از ساعت ۱۱ صبح شروع شده و سپس تا ساعت ۱۴ خاتمه یافت، حریق را مهار کردند.

وی افزود: همچنین در ادامه با هدایت شعله‌های آتش و وزش باد آتش‌سوزی دیگری در همان محل فعال و درختان و مراتع مرزی طعمه حریق شد.

بخشدار مرکزی بیله‌سوار مغان افزود: افزایش پوشش گیاهی محل به دلیل بارش‌های چند ماه گذشته، صعب‌العبور بودن منطقه مرزی و ناهمواری مسیر، تردد و فعالیت خودرو‌های آتش‌نشانی را با مشکل مواجه و عملیات مهار را طولانی کرد.

نورافکن گفت: این آتش‌سوزی حادثه جانی نداشت و حریق پس از هفت ساعت تلاش عوامل در مسیر‌های مختلف مهار شد.

برچسب ها: آتش سوزی ، مراتع
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آتش‌سوزی در مراتع مرزی بیله‌سوار مهار شد
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