در پی افزایش تنش‌ها میان آنکارا و تل‌آویو، ترکیه با انتقاد از اقدامات اخیر اسرائیل گفت که اجازه نخواهد داد هیچ طرفی امنیت مردم ترکیه را تهدید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع ترکیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که آنکارا به حمایت از تلاش‌های سوریه برای توسعه توانمندی‌های نظامی و زیرساخت‌هایش ادامه خواهد داد.

این وزارتخانه حضور هرگونه هیئت نظامی ترکیه در پایگاه هوایی که توسط رژیم تروریستی اسرائیل هدف قرار گرفته است را تکذیب کرد و بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات جدی‌تر و موثرتری علیه اقدامات این رژیم تروریستی که صلح و ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند، اتخاذ کند.

در همین راستا، برهان‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، تایید کرد که آنکارا به مقابله با «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌ای که توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دنبال می‌شود» ادامه خواهد داد و تاکید کرد که ترکیه «به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد امنیت مردمش را تهدید کند یا آن را بی‌ثبات سازد».

دوران در مورد اظهارات اخیر نتانیاهو اظهار داشت: «تهدید‌ها و دروغ‌هایی که او نسبت به ترکیه و سوریه می‌گوید، نشان‌دهنده انزوای فزاینده بین‌المللی و ترس‌های سیاسی اوست.»

او با اشاره به افزایش انتقادات بین‌المللی از سیاست‌های رژیم تروریستی اسرائیل، افزود که تلاش‌های نتانیاهو برای ایجاد «تهدید‌ها و دشمنان خیالی به منظور تاثیرگذاری بر افکار عمومی بین‌المللی دیگر به نتایج مطلوب نمی‌رسد.»

منبع: المیادین

برچسب ها: ترکیه و اسرائیل ، تحولات سوریه
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