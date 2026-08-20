تولید ۲۱۰ هزار کیلوگرم عسل در شهرستان اندیمشک

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدجعفر آفرین، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک گفت: در راستای توسعه بخش زنبورداری و بهرهبرداری از ظرفیتهای طبیعی، روند تولید عسل در زنبورستانهای شهرستان اندیمشک با رشد قابلتوجهی همراه شد.
وی در تشریح وضعیت تولید این محصول اظهار داشت: امسال تولید عسل در زنبورستانهای اندیمشک به ۲۱۰ هزار کیلوگرم رسید. این شهرستان همکنون دارای ۲۴ هزار کندو است و ۱۸۰ نفر بهطور مستقیم در این بخش اشتغال دارند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک با اشاره به عوامل رشد این صنعت تصریح کرد: حمایتهای ویژه از زنبورداران در کنار شرایط اقلیمی مناسب، تنوع گیاهان دارویی و مرتعی، توسعه باغات و وجود کوهستانهای وسیع، ظرفیت مناسبی را برای افزایش تولید عسل در اندیمشک ایجاد کرده است.
آفرین در خصوص دستاوردهای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ افزود: علاوه بر تولید عسل باکیفیت، میزان ۶ هزار کیلوگرم موم و ۱ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم گرده نیز از کندوهای زنبورستانهای بومی اندیمشک تولید شد.
وی با تشریح الگوی برداشت در سه فصل بهار، تابستان و پاییز اشاره کرد: بیشترین میزان برداشت در فصل تابستان و با کیفیتترین محصول در قالب عسل کوهستان تولید میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک تأکید کرد: تولید فرآوردههایی مانند ژل رویال، موم، گرده و ملکه در این حلقه قرار دارند و با پیگیری و برنامهریزیهای این مدیریت برای توسعه و تکمیل این زنجیره، میتوان ظرفیت اشتغالزایی پایدار و مناسبی را در منطقه ایجاد کرد.