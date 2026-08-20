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از ۷۵ میلیون تا ۴۰ تریلیون دلار؛ داستانِ بدهی بی‌پایان آمریکا + فیلم

بدهی آمریکا که جمهوری نوپای این کشور آن را با تنها ۷۵ میلیون دلار از جنگ استقلال به ارث برد، پس از حدود ۲۵۰ سال به بیش از ۴۰ تریلیون دلار رسیده و شتاب افزایش آن در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - داستان بدهی آمریکا نه مسیری تدریجی و یکنواخت، بلکه روندی شتابان است؛ واشنگتن بیش از یک قرن و ۹ دهه و در دوره ریاست‌جمهوری ۳۹ رئیس‌جمهور زمان نیاز داشت تا برای نخستین‌بار به مرز یک تریلیون دلار برسد، اما تنها در ۲۵ سال اخیر حدود ۳۴ تریلیون دلار به بدهی خود افزوده است. این افزایش در دوره‌های مختلف شدت گرفته؛ حدود ۵ تریلیون دلار در دوره جورج بوش، بیش از ۹ تریلیون دلار در دوره باراک اوباما، حدود ۸ تریلیون دلار در نخستین دوره دونالد ترامپ و حدود ۸.۵ تریلیون دلار در دوره جو بایدن به بدهی آمریکا اضافه شد.

اوج جهش نسبت بدهی به اقتصاد در سال ۲۰۲۰ و هم‌زمان با همه‌گیری کرونا رخ داد؛ زمانی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی تنها سه ماه از حدود ۱۰۷ درصد به ۱۳۳ درصد رسید. حالا مسئله فقط حجم بدهی نیست، بلکه هزینه تأمین مالی آن نیز به بحرانی جدی تبدیل شده است؛ پرداخت سالانه بهره بدهی از یک تریلیون دلار عبور کرده و به رقمی بزرگ‌تر از کل بودجه دفاعی آمریکا رسیده است.

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