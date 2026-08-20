باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون طرح و ساخت شرکت آب منطقهای لرستان از آمادهسازی ایستگاه پمپاژ اسماعیلآباد دلفان برای بهرهبرداری خبر داد و گفت: با تکمیل این طرح، بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی منطقه از آب مورد نیاز برای توسعه کشتهای جدید برخوردار خواهند شد.
زیدعلی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه اظهار کرد: ایستگاه پمپاژ اسماعیلآباد دلفان به ۸ دستگاه الکتروپمپ مجهز شده که ظرفیت هر یک از این الکتروپمپها ۳۵۰ کیلووات است.
وی افزود: ظرفیت آبدهی هر دستگاه پمپ ۱۴۰ لیتر بر ثانیه است و آب مورد نیاز ایستگاه از طریق یک بند انحرافی به طول ۳۰ مترآبگیری خواهد شد.
معاون طرح و ساخت شرکت آب منطقهای لرستان ادامه داد: برای اجرای این طرح تاکنون ۱۴ کیلومتر خط لولهگذاری انجام شده و با تکمیل مراحل باقیمانده، ایستگاه پمپاژ اسماعیلآباد در شهریورماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
زیدعلی با بیان اینکه اجرای این پروژه نقش مهمی در توسعه کشاورزی منطقه خواهد داشت، عنوان کرد: با بهرهبرداری از ایستگاه پمپاژ، حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی اسماعیلآباد دلفان آماده ورود به کشتهای جدید میشود و ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در این منطقه افزایش خواهد یافت.
وی میزان اعتبار هزینهشده برای اجرای این پروژه را ۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سرمایهگذاری انجامشده در این طرح، در راستای تأمین پایدار آب و ایجاد زیرساخت لازم برای بهرهبرداری از ظرفیتهای کشاورزی منطقه صورت گرفته است.
ایستگاه پمپاژ اسماعیلآباد دلفان از جمله طرحهایی است که مردم این منطقه سالها در انتظار بهرهبرداری از آن بودهاند. اکنون با قرار گرفتن پروژه در آستانه بهرهبرداری، امید میرود با تأمین آب مورد نیاز اراضی پاییندست، زمینه برای توسعه فعالیتهای کشاورزی، افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی در اسماعیلآباد فراهم شود.
به گفته مسئولان، بهرهبرداری از این پروژه علاوه بر تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی، میتواند گامی مهم در استفاده بهینه از منابع آبی و فعال شدن ظرفیتهای بلااستفاده بخش کشاورزی دلفان باشد.