باشگاه خبرنگاران جوان - به زودی و با افتتاح رسمی ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی نیله در خرم‌آباد، تحولی عظیم در معیشت کشاورزان لرستان رقم می‌خورد. این طرح عظیم که از سال ۱۳۸۴ کلید خورده، با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی، آماده تبدیل ۲۵۰ هکتار از اراضی دیم منطقه به کشت آبی مدرن است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اعلام این خبر اظهار داشت؛ بهره برداری از این پروژه مصداق بارز عزم دولت برای تکمیل زیرساخت‌های تولیدی است.

علیرضا کاکاوند مشخصات این طرح را چنین عنوان کرد: ایستگاه پمپاژ نیله با ظرفیت ۲۲۰ لیتر بر ثانیه و هد ۲۱۰ متر، همراه با ۱۵ کیلومتر شبکه توزیع عادلانه آب و احداث استخر تعادلی ۳ هزار مترمکعبی، آب را با حداکثر راندمان به پای بوته می‌رساند.

کاکاوند افزود: این پروژه با هدف تأمین آب پایدار برای ۱۲۰ خانوار بهره‌بردار اجرا شده و ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت آب، نقشی کلیدی در جلوگیری از مهاجرت، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان ایفا خواهد کرد.

منبع:روابط عمومی آب منطقه ای لرستان